Лавров: Зеленский все чаще «отбивается от рук» Запада

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Президент Украины Владимир Зеленский «отбивается от рук» западных кураторов, заявил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2023 года. По его мнению, смена отношения главы государства к партнерам и отмена выборов на Украине обусловлены тем, что Зеленский желает как можно дольше оставаться у власти.

Лавров отметил, что Зеленского пытаются уговорить провести выборы президента Украины, чтобы ввести его в русло западных интересов и сделать его более управляемым. Однако глава государства отказывается идти навстречу партнерам.

Избирательная кампания и само голосование позволит немножко привести Зеленского в русло интересов Запада, потому что он все чаще отбивается от рук, — заявил российский министр.

Президент Украины ранее нагрубил бывшему президенту США Дональду Трампу, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Поводом для этого послужило заявление Трампа о том, что он способен быстро остановить конфликт на Украине в случае избрания на пост главы государства. Зеленский призвал его сначала думать и только потом говорить. Объясняя свои слова, президент Украины заявил, что Россия способна занять всю территорию страны.