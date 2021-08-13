Талибы заняли президентский дворец в Кабуле

Боевики движения «Талибан» (террористическая организация – запрещена в России) вошли в президентский дворец в Кабуле. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия».

Ранее сообщалось , что президент Афганистана Ашраф Гани после занятия Кабула боевиками движения «Талибан» отправился в Таджикистан, после чего переедет в третью страну.

Председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла в своём видеообращении к населению подтвердил, что Гани покинул страну. При этом вице-президент Афганистана Амрулла Салех подчеркнул, что «никогда не преклонится» перед талибами.

Талибы вошли в Кабул 15 августа. Город был взят без перестрелок и боёв. Президент Афганистана Ашраф Гани начал переговоры с «Талибаном» (террористическая организация запрещена в России) и представителями США о передачи власти, но позже сложил с себя полномочия и покинул страну.