Слуцкий объяснил предложение исключить талибов из списка запрещенных Слуцкий: талибы представляют в Афганистане реальную власть

Фото: Пресс-служба ГД РФ

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в разговоре с NEWS.ru заявил, что «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) представляет в Афганистане реальную власть, поэтому появилось предложение исключить движение из списка запрещенных организаций. Он уточнил, что с этой страной Россия исторически развивала полноформатные двусторонние отношения, поэтому нужно оставлять возможность продолжать вести диалог с Кабулом.

Слуцкий напомнил, что Совет Безопасности ООН не признавал талибов террористической организацией. По его словам, международная организация включила в этот список отдельных представителей движения.

Как вы знаете, МИД и Минюст направили предложения по исключению движения «Талибан» из списка террористических (запрещенных. — NEWS.ru) организаций. Аргументация, на мой взгляд, из практической плоскости — на сегодняшний день талибы представляют реальную власть в Афганистане. <...> Россия исторически выстраивала полноформатные двусторонние отношения с Афганистаном. И действуя по этой логике, нам необходимо иметь возможность продолжать вести диалог с Кабулом, с теми, кто его представляет, — объяснил Слуцкий.

Ранее директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что Министерство иностранных дел и Минюст доложили президенту России Владимиру Путину о возможности исключения «Талибана» из списка запрещенных организаций. По его словам, без этого о признании движения говорить будет преждевременно.