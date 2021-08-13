Раскрыты подробности побега Гани из Афганистана

Журналисты NYT раскрыли детали побега президента Афганистана Ашраф Гани из стран после того, как боевики движения «Талибан» (запрещено в России) заняли Кабул.

По их данным, политик отправился в Узбекистан. Его сопровождает супруга и несколько советников. Они вместе с ним сбежали из страны. Об этом рассказал афганский чиновник. Пока неизвестно, приземлился ли лайнер политика или он ещё в пути. До этого в СМИ была информация о том, что президент улетел в Таджикистан, а оттуда переедет в третью страну.

В свою очередь телеканал Kabul News утверждает, что Гани находится в Омане.

Ранее иранское агентство Tasnim показало, как Гани покинул Афганистан.

Руководитель Центра научно-аналитической информации Института Востоковедения РАН Николай Плотников заявил, что Гани может поселиться в США. Эксперт охарактеризовал политика как умного человека, отметил, что тот долго работал в международном валютном фонде и прекрасно говорит по-английски.

Талибы вошли в Кабул 15 августа. Город был взят без перестрелок и боёв. Президенты РФ и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обсудили по телефону ситуацию в Афганистане.