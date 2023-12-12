«Ввод войск спас СССР»: Франц Клинцевич сравнил Афганскую войну с СВО

Фото: Андрей Соломонов/РИА Новости

Пребывание ограниченного контингента советских войск в Афганистане

44 года назад, 12 декабря 1979 года, генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и его коллеги в Политбюро ЦК КПСС приняли решение о вводе советских войск в Афганистан. Это событие положило начало 10-летней военной кампании, которая до сих пор вызывает немало споров. В интервью NEWS.ru ее участник глава Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал, какими мотивами руководствовалось советское руководство, почему Афганская война отсрочила распад СССР и в чем она схожа со спецоперацией на Украине.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Франц Клинцевич

Как Вашингтон спровоцировал Москву на ввод войск в Афганистан

— Франц Адамович, 12 декабря 1979 года Политбюро ЦК КПСС приняло решение о вводе советских войск в Афганистан. Вы командовали спецгруппой 345-го отдельного парашютно-десантного полка 40-й армии в составе советского воинского контингента в Афганистане, видели все изнутри. С какими целями советские войска ввели в эту страну?

— Говоря об этих днях, я всегда отвечаю таким образом: в тот момент Советскому Союзу вводить войска было нельзя, а не вводить — невозможно. Афганистан — это подбрюшье Советского Союза, со стороны которого сохранялась угроза со стороны США. Американцами тогда было поставлено на вооружение большое количество крылатых ракет средней дальности, позволяющих наносить удары на расстояние до пяти тысяч километров. Ситуация была крайне сложная, и эту проблему надо было каким-то образом решать.

В Афганистане шла гражданская война. К тому моменту правительство Амина (Хафизулла Амин — премьер-министр Афганистана в 1979 году. — NEWS.ru) 21 раз просило СССР о помощи в виде ввода войск, оказания поддержки и так далее. При этом оно вело серьезную работу с ЦРУ и Госдепом США.

Фото: Russell Gordon/Copyright Russell Gordon/Global Look Press

Параллельно в Народно-демократической партии Афганистана (НДПА) шел конфликт между двумя ее фракциями — «Хальк» («народ») и «Парчам» («знамя»). «Хальк» — это члены партии из низших слоев населения, их возглавлял Тараки (Нур Мохаммад Тараки — 1-й секретарь ЦК НДПА. — NEWS.ru), а «Парчам» — это фракция, которую создал Амин.

После Саурской революции 1978 года, когда НДПА пришла к власти и Тараки возглавил страну, мы, в том числе и на высоком уровне, радовались, что в ближайшее время лагерь социализма может пополниться новой страной — Демократической Республикой Афганистан. Но политическую борьбу никто не отменял. В конечном итоге Амин убил Тараки и захватил власть, продолжая сотрудничать и с нами, и с американцами. И когда он увидел, что такой помощи от СССР, какую он хотел, нет, возникла реальная угроза размещения американских военных баз и постановки на боевое дежурство ракет, способных долететь до основных экономических центров Советского Союза за 10 минут.

Мы понимали, что накануне Олимпиады [1980 года в Москве] нет других вариантов, кроме ввода войск. Решение было принято, и в Афганистан вошли 103-я воздушно-десантная дивизия и мой родной 345-й отдельный парашютно-десантный полк.

Как Афганская война спасла СССР

— А что решение о вводе советских войск в Афганистан значило для Запада?

— Американцы обрадовались, они этого добивались, они понимали, что некая конфликтная ситуация всегда лучше плохого мира. И они вогнали нас в эту конфликтную ситуацию, в конечном итоге подключив 59 стран, которые активно оказывали поддержку сформированным уже в 1973 году террористическим организациям, которые трансформировались в «Талибан» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) на территории Пакистана.

Вы представляете, в 1973-м они начали готовить «Талибан», чтобы потом терроризировать Афганистан, заставить афганское правительство обратиться к СССР за помощью и втянуть нас в длительный серьезный конфликт.

Фото: Andrei Solomonov/Russian Look/Global Look Press

Многие считают, что Афганистан послужил причиной развала Советского Союза. Но мы в Российском союзе ветеранов Афганистана вместе с учеными провели большую аналитическую работу и доказали, что ввод войск был абсолютно обоснован и необходим. Он позволил на 10 лет отодвинуть распад СССР и остановил наркотрафик.

Афганистан до сих пор остается важнейшим стратегическим местом, через которое ситуация дестабилизируется и в Средней Азии, и в других регионах. Но если бы Советский Союз сохранился, Афганистан остался бы самостоятельной, независимой, дружественной страной для нас. И на тот момент мы бы были избавлены от всякого противодействия со стороны западных сил, готовивших военные нападения на основные объекты СССР, — это было в планах НАТО.

— Получается, что американцы пытались истощить и развалить СССР при помощи Афганистана, а получилось наоборот, что Советский Союз даже продлил свое существование?

— Если бы мы войска не ввели, то американцы поставили бы в Афганистане свои базы. Мы бы получили большую угрозу ударов по нашим объектам. А с учетом и тогдашнего состояния нашей системы ПВО, и наличия крылатых ракет у американцев, могло случиться так, что мы бы эти атаки все не перехватили. Это были бы колоссальные потери.

При таких потерях в случае активизации наземной фазы мы могли быть захвачены и физически уничтожены как страна без применения ядерного оружия. Это мало кто понимает.

Фото: Andrei Solomonov/Russian Look/Global Look Press

«Мы для Запада — мясо, которое можно и нужно рвать»

— Напрашиваются параллели между теми событиями и тем, что сейчас происходит на Украине. Какие уроки вынесла из этой ситуации Россия?

— Запад абсолютно циничен. Ему до лампочки, мы для него — мясо, которое можно и нужно рвать, народонаселение, которое «незаслуженно» владеет территорией и большими богатствами.

Россия учитывает опыт Афганской войны. Владимир Путин правильно сказал: мы не дадим это повторить. Если нас поставят в такое же положение, как тогда, мы уйдем от многих условностей и станем только сильнее. Какие условности? Нас же убеждали, что России нужна маленькая, компактная профессиональная армия. Но такую территорию, как у нас, нельзя удержать без крупных вооруженных сил.

Сегодня наше руководство, начав специальную военную операцию, разбирается с инфраструктурой Вооруженных сил Украины, которые давно переформатированы в ударный кулак для военных кампаний против России. В октябре Сергей Шойгу заявил, что Украина с начала контрнаступления потеряла 90 тысяч человек. Представляете это? Украина потеряла за время контрнаступления в шесть раз больше, чем мы, Советский Союз, за 10 лет в Афганистане.

Фото: Валерий Шустов/РИА Новости

— А сколько мы потеряли в Афганистане?

— В общей сложности чуть больше 15 тысяч. Сейчас мы строим мемориальный комплекс на стыке трех республик в память об участниках афганской войны — с храмом, пантеоном. Мы написали 14 800 фамилий, которые нам дало Министерство обороны. А на заседании правления Российского Союза ветеранов Афганистана я поставил задачу сделать сверку, и мы видим, что многих имен не хватает.

Было много людей, которые погибли сразу после вывода войск — через 10 дней, через месяц скончались в госпиталях. Они официально считаются умершими уже на территории Советского Союза, а не погибшими на территории Афганистана. Но в наших региональных организациях они все зарегистрированы как умершие от ран и погибшие в Афганистане. Так что по моим последним подсчетам получается 15 041 человек.

Как ввод советских войск в Афганистан перечеркнул планы США

— Франц Адамович, вернемся к 1979 году. Вы сказали, что была опасность ударов по нашим экономическим центрам — видимо, это Новосибирск, Свердловск, Москва. А почему американцы не боялись советского ядерного оружия?

— Все центры были под угрозой — от европейских до Дальнего Востока. У американцев было на тот момент 12 авианосных группировок, которые несли в том числе крылатые ракеты. Мы знаем, что планы с точными датами, когда американцы собирались нанести удар по Советскому Союзу, были утверждены 54 раза, начиная с 1946 года. Они боялись [ядерного оружия], каждый раз отменяли. Если бы они зашли раньше нас в Афганистан, эти планы они попытались бы осуществить. Но мы их опередили.

Фото: Andrei Solomonov/Russian Look/Global Look Press

Даже Хиросима и Нагасаки — это же не результат войны с Японией. Эти удары были нанесены как акт предупреждения и запугивания СССР, чтобы показать, какое у них есть оружие.

Вот и сегодняшняя ситуация такая же. Они знают, что применять стратегическое ядерное оружие мы не будем. И все, что творится в Европе, Азии, в Персидском заливе, я считаю, подготовлено американскими спецслужбами. И даже если здесь будет каким-то образом применен малый ядерный боеприпас, это их все равно не коснется, не нанесет им глобального ущерба.

Они создают деструктивные процессы и считают, что через Украину выполняют задачу по обеспечению своей безопасности. И то, что там произошло, то, что нас вынудили начать специальную военную операцию, — это ситуация, аналогичная той, что была в Афганистане.

Очень жаль, что сегодня об этом мало говорят, но это звенья одной цепи. Тогда они за счет предателей разрушили Советский Союз изнутри, а сейчас они видят угрозу в России и пытаются ее разрушить.

Но наш народ с этим не согласится. При всех проблемах, которые сегодня есть, люди искренне поддерживают Путина. И как в 1980-х годах добровольцы писали рапорты, чтобы пойти исполнять интернациональный долг в Афганистане, так и сегодня они идут служить в зону СВО и достойно выполняют свои обязанности.

Правда, хочу отметить, что отношение государства к этим людям и тогдашнего руководства к нам — это две большие разницы.

— А в чем различие?

— Мы людей хоронили ночью, чтобы никто не видел, что из Афганистана привезли убитого. И если на памятнике появлялась красная звезда, приходили чиновники, получившие приказ, и сбивали эти звезды. Мер социальной поддержки ни родным, ни близким погибших практически не было. По сравнению с тем, что делается сегодня, это абсолютно другая ситуация.

Фото: Андрей Соломонов/РИА Новости

Страна нам почти ничем тогда не помогала. Единственное, что помню, — как в наш 345-й полк привезли однажды по линии комсомола и вручили каждому бойцу кроссовки Adidas. Правда, хорошие кроссовки. Я два года проходил в них в горах и забрал потом с собой в Союз. Это единственная помощь, которая была не по линии Министерства обороны и которая запомнилась.

Сегодня весь народ помнит каждого бойца, оказывает помощь — и этим ситуация отличается от той, что была у нас в Афганистане. Но было и много схожего. Как и тогда, войска было вводить нельзя, а не вводить — невозможно, потому что мы потеряли бы уже не только Советский Союз, но и Россию.

Как война в Афганистане повлияла на Советскую армию

— Критики Афганской войны утверждают, что она подорвала моральный дух Советской армии. А вы как считаете?

— Не согласен. Как это она подорвала? Афганская война сформировала огромное количество офицеров, патриотов, которые пришли и служили затем в российской армии. И именно Афганская война и наличие таких профессиональных офицеров с боевым опытом во многом и определили то, что после развала Советского Союза Запад не стал добивать Россию.

Хотя там был еще один фактор. Когда министром обороны стал бывший командующий ракетными войсками стратегического назначения Игорь Сергеев (Сергеев был министром обороны в 1997–2001 годах. — NEWS.ru), что он сделал сначала? Все средства, которые были у Министерства обороны, он направил на поддержание и комплектование ракетных войск.

И многие из нас, люди с семьями, по 8–12 месяцев не получали зарплату, но ходили на службу. Офицеры, которые прошли войну, понимали, что происходит в стране, что они обеспечивают ее безопасность... Не хочу сравнивать, но до спецоперации психология многих российских молодых офицеров очень отличалась от нашей. Они очень прагматичны.

Фото: Вячеслав Киселев/РИА Новости

— То есть Афганистан, получается, даже укрепил моральный дух российских военных?

— Конечно! Он создал базу, при которой на это разваленное государство с проблемной армией Запад не рискнул идти, потому что понимал, что в армии есть огромное количество офицеров с боевым опытом, есть ракетные войска, которые сохранил Сергеев. Они просто побоялись последствий, а иначе бы добили нас до конца.

Наши солдаты, простые парни, и сегодня спасают страну. Слава богу, что государство нашло способы, чтобы этот патриотизм был подкреплен в том числе и мерами социальной поддержки. Я горжусь, что наша страна сегодня до этого дошла. Но очень жалею, что прошло 35 лет, а нами никто таким образом не занимался. Все, что мы делали, мы делали сами — выживая и спасаясь.

Важно, что в нынешней ситуации мы очень серьезно анализируем опыт Афганской войны, делаем выводы и спасаем Россию.

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