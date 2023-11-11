Медведев сравнил влияние США и «Талибана» на наркоторговлю в Афганистане Медведев: «Талибан» в Афганистане за год добился того, к чему США шли 20 лет

Фото: Hussain Ali/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Талибан» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) после захвата власти в Афганистане добился сокращения производства наркотиков в стране на 95%, заявил в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, проанализировав данные Управления по наркотикам и преступности ООН. По его словам, талибам меньше чем за год удалось сделать то, чего США не могли добиться в течение 20 лет.

Медведев отметил, что сокращение производства наркотиков в Афганистане наблюдается с конца 2022 года. Так, согласно данным Управления по наркотикам и преступности ООН, посевные площади мака в стране снизились с 233 000 до 11 000 га, а производство опиума — с 6200 до 333 тонн.

Меньше чем за год «Талибан» (запрещен у нас как террористическая организация), как бы к нему ни относились, сделал то, что за 20 лет не смогла осилить коалиция натовских импотентов во главе с американцами, якобы боровшаяся с терроризмом в стране. Вот что бывает, когда из региона уходит тот, кто и был реально заинтересован в экспорте героина в Россию и другие страны, — написал политик.

Проанализировав уровень наркоторговли в Мексике, Медведев сообщил, что ситуация в стране осталась прежней.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров не принял участия во встрече с и. о. главы МИД во временном правительстве Афганистана Амиром Хан Моттаки и не принял делегацию талибов. В конце сентября талибов пригласили на заседание московского формата консультаций по афганскому урегулированию в качестве гостей.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.