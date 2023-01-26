Осторожно, жестокий контент: зачем афганцам режут уши на турецкой границе Сбегая от «Талибана», многие афганцы даже не предполагают, какие ужасы ждут их впереди

Фото: Oliver Weiken/Global Look Press

С тех пор как США вывели силы из Афганистана летом-осенью 2021 года, а власть перешла к движению «Талибан»*, афганцы массово бегут из страны. Если не от религиозных ограничений, то из-за тяжелой экономической ситуации, при которой больше половины населения зависит от иностранной помощи. Но, жизнь на чужбине тоже полна проблем. Последние месяцы правозащитники все чаще находят в Сети видео, на которых неизвестные пытают афганских беженцев на ирано-турецкой границе. Как оказалось, в тех краях это частое явление. Кому и зачем понадобилось мучить афганцев — в материале NEWS.ru.

Жестокий контент

На одной из съемок видно, как группа афганских беженцев сидит на коленях с завязанными руками. Ландшафт за их спинами напоминает скалистое ущелье. Почти сразу в кадр попадает рука с 20-сантиметровым ножом. Ближайшие несколько секунд эфирного времени она будет отрезать одному из пленников ухо.

В это время остальные пленники молча и с ужасом следят за происходящим. Запись прерывается и, смотря на следующее видео из серии, кажется, что афганцев куда-то увели — камера снимает одни голые скалы. Но если приглядеться, становится видно, что пленники все там же, просто их засыпали толстыми булыжниками. Кто-то погребен полностью, у кого-то торчит одна стопа, а у самых везучих из-под завалов выглядывают головы. Пока пленники кричат, объектив камеры плавно проходится по каждому камешку, снимая несчастных. Судя по всему, они еще и прикованы друг к другу толстой железной цепью.

Фото: Социальные сети

И это только один ролик, который больше всего привлек внимание правозащитников. Мировые издания отмечают, что похожий «контент» пополняет Сеть вот уже несколько месяцев. По характеру все видео одинаковы — есть группа афганцев, которых бандиты пытают, избивают или унижают в разных регионах вдоль ирано-турецкой границы. Отличаются разве, что сюжеты и антураж.

Так, в одной из «зимних серий» афганцев раздели, связали, уложили на снег и начали бить то ли плетью, то ли нунчаками. На видео пленники кричат, извиваются, а у некоторых со спины стекает кровь.

Чтобы новые видео такого характера регулярно попадали в Сеть, мучителям надо, чтобы к ним постоянно попадали афганцы, но как именно это происходит?

Негативные отзывы не работают

Основатель турецкой Ассоциации солидарности афганских беженцев Али Хекмат поясняет, что чаще всего жертвами бандитов оказываются афганцы без документов, пытающиеся нелегально попасть в Турцию через Иран.

Зачастую на помощь афганским беженцам приходят якобы такие же братья-афганцы, разве что более опытные. Они обещают за плату помочь незаконно перейти границу целыми и невредимыми.

Причём найти таких помощников — дело несложное. Стоит вбить в популярных социальных сетях группы, посвященные арабским, африканским или тем же афганским беженцам, как перед пользователем откроется море заманчивых предложений от «проверенных гидов». Беженцы иногда пишут отзывы на недобросовестных проводников. Но проблема в том, что негативные отзывы слишком быстро оказываются под валом новых публикаций и вопросов от новичков: кто может подвезти, что-то подсказать или приютить.

Но одно дело, когда недобросовестные путеводители просто пропадают с деньгами. Гораздо страшнее, когда они ведут попутчиков не туда, куда нужно, и не к тем, кому надо.

Фото: Oliver Weiken/Global Look Press

За нами кто-то следит

Эксперт Али Хекмат, который занимается проблемами афганцев в Турции, говорит, что проводникам платят вооруженные банды вдоль ирано-турецкой границы и те приводят к ним ничего не подозревающих афганцев. Скорее всего в такую ловушку попали и афганцы, над которыми издеваются на видео.

Я наслышан о бесчеловечных историях, в которых преступные группировки жестоко обращаются с афганцами, — говорит Хекмат. — Постоянно получаю сообщения от пленных с просьбой о помощи.

При этом пересекать границу без гида — еще больший риск, да и от банд такая смелость никак не спасет, те знают маршруты и не только ждут наводок от проводников, но и самостоятельно выслеживают жертв.

Афганцы совсем здесь не ориентируются. Бандиты находят их, следят, а затем нападают, когда те садятся отдохнуть, уставшие и голодные, — рассказывает об облавах афганец Сами, которого недавно депортировали из Турции. — Даже если нападут всего два-три бандита, а наших будет человек десять, они ничего не смогут из-за усталости.

И казалось бы, кому нужны несчастные афганские беженцы, которые бегут из страны без гроша в кармане. Но, хотя у пленников денег при себе почти нет, зато они есть у их многочисленных родственников. И они обязательно «скинутся», чтобы вызволить близкого человека. Именно им и предназначены видео с пытками и избиениями.

Родственникам говорят: хотите прекратить страдания пленника — платите выкуп. Суммы запрашивают разные, как правило, от $500 за человека. Для многих афганцев это не самые маленькие деньги.

Если никто из близких так и не присылает заветные спасительные деньги, одинокого пленного отправляют работать, к примеру, на сбор урожая, пока он не окупит свое содержание.

Фото: Sanaullah Seiam/Global Look Press

Все дороги ведут обратно в Афганистан

Турецкие власти, кажется, не придают особого значения проблеме афганских беженцев. Даже если у мигранта получится связаться с правозащитной организацией или активистом, маловероятно, что турецкие власти смогут помочь. По словам экспертов, полиция начинает действовать, только если похищенный афганец с точностью описывает свое местоположение, что, как правило, не очень просто.

Причем, по информации международной правозащитной организации Amnesty International, представители турецких и иранских сил безопасности порой ведут себя с афганцами не лучше бандитов. В докладе «Они не относятся к нам как к людям» афганцы в деталях рассказывают, как пограничники нападали на группы беженцев и избивали их вне зависимости от того, мужчина это, женщина или ребенок.

Они били меня по спине прикладом винтовки, хотя видели, что я ранен и по моим штанам и обуви текла кровь. Я упал на камень и сломал руку, — рассказывает один из потерпевших.

Причем избитым, можно сказать, еще повезло. Нередки случаи, когда представители органов безопасности просто стреляют по нелегалам. Выжившие утверждают, что пограничники намеренно стреляли не в воздух, чтобы испугать, а прямо в людей.

Но даже если у афганца получится сбежать от талибов, незаметно пройти через весь Иран, перебраться через границу с Турцией, мимо пограничников и разбойников — далеко не факт, что старания окупятся.

Дело в том, что турецкое правительство с прошлого года совсем не жалует незваных гостей из Афганистана. Власти их выслеживают, а затем массово высылают обратно на родину. Так, в ноябре 2022 года турки выдворили более 57 тыс. афганцев, а буквально на прошлой неделе отправили еще 5 тыс. человек.

Турки сказали мне, мол, зря я сюда приехал, — рассказывает 17-летний афганец Айюб, которому дважды удалось пройти весь путь до Турции, но его насильно оба раза возвращали обратно. — Они посоветовали мне вернуться на родину и дать отпор «Талибану».

Впрочем, учитывая, чем заканчивались прошлые попытки победить талибов, неудивительно, если юноша решит пройтись по длинной смертельной тропе в третий раз.

* Движение «Талибан» находится под международными санкциями за террористическую деятельность.