https://static.news.ru/photo/444d5b02-20e6-11ea-9dc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ajmal Kakar/Xinhua/Global Look Press

Новый военный конфликт может вспыхнуть на территории Афганистана. Об этом заявил заместитель генсека Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Пётр Тихоновский.

Он пояснил, что ситуация в стране может обостриться из-за прихода туда боевиков террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) из Ирака и Сирии. По словам Тихоновского, это является поводом для пристального внимания к ситуации в Афганистане со стороны ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности).

Глава управления по оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста (МККК) Доминик Штилхарт отметил, что вооружённые конфликты зачастую выходят за пределы отдельных государств. Кроме того, другие страны оказываются втянутыми в них по причине участия транснациональных войск, сообщает Lenta.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что МИД РФ порекомендовал ООН продлить срок приостановки санкций в отношении переговорщиков запрещённого в России движения «Талибан». В ведомстве пояснили, что в преддверии начала межафганских переговоров у представителей движения должна быть возможность ездить по миру и встречаться с афганскими партнёрами.