Половина американцев назвали ввод войск США в Афганистан ошибкой Gallup: половина американцев считают ввод войск США в Афганистан в 2001 году ошибкой

Фото: Владимир Пирогов/РИА Новости

Американские военнослужащие у транспортного самолета перед отправкой в Афганистан в аэропорту «Манас»

Половина американцев убеждены, что ввод войск США в Афганистан в октябре 2001 года был ошибкой, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Gallup. Опрос был проведен с 1 по 23 августа. В нем участвовали 1006 совершеннолетних американцев, примерный уровень погрешности составляет 4%.

Впервые с ноября 2001 года половина жителей Соединенных Штатов полагают, что отправка американского контингента в Афганистан была ошибкой. Подержали отправку войск 46% респондентов. Рекордная поддержка действий США (93%) была зафиксирована в январе 2002 года, однако затем показатель стал постепенно сокращаться.

Талибы («Талибан» — террористическое движение, запрещено в России) вошли в Кабул без боя 15 августа 2021 года и в течение нескольких часов установили контроль над афганской столицей. Президент республики на тот момент — Ашраф Гани — сложил полномочия и бежал из страны. Войска США находились в Афганистане с 2001-го.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что речи о признании «Талибана» пока не идет. По его словам, давать какой-то прогноз бесполезно. Песков связал это с существующими в Афганистане гуманитарными трудностями, обязывающими несколько стран вступать в «определенные контакты».