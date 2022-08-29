Экс-глава ЦРУ Помпео: вывод войск из Афганистана создал угрозу для США

Фото: Dimitrios Karvountzis / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший глава ЦРУ и экс государственный секретарь США Майк Помпео раскритиковал решение нынешнего главы Белого дома Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана. По его мнению, из-за этого в США возник существенный риск повторения террористических актов 11 сентября 2001 года. По мнению политика, американские военные покинули среднеазиатскую страну «поджав хвосты», пишет РИА Новости.

Мы с большей вероятностью подвергнемся нападению, как это было в Нью-Йорке 20 лет назад. Прошел уже год с того времени, когда все увидели своими глазами, что американцы позади. Тринадцать американцев погибли, — поделился Помпео.

Он напомнил про то, что весь мир наблюдал за тем, как афганцы цеплялись за американские самолеты в попытке покинуть страну.

Страны Запада старательно игнорируют переданные Россией данные по расследованию смерти политолога Дарьи Дугиной, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, Дугина работала именно в той сфере деятельности, за которой активно следят и охраняют представители либерального сообщества в Европе и США, а потому подобное безразличие лишний раз доказывает предвзятость Запада к России.