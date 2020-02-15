Советскому Союзу стоило оставить часть военнослужащих в Афганистане, несмотря на то что решение о выводе войск было в целом правильным.
Такую точку зрения
Бобрецов оценил положительно само решение о выводе советских солдат из Афганистана. Он подчеркнул, что в условиях перестройки другого выхода у властей СССР не было. Ветеран отметил, что считает афганскую войну одной из главных причин распада Советского Союза.
Ранее NEWS.ru приводил мнение эксперта, заявившего, что Афганистан может стать зоной нового военного конфликта.
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