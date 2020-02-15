https://static.news.ru/photo/4f5a055c-5022-11ea-adae-fa163e074e61_660.jpg Вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана Фото: Андрей Соломонов/РИА Новости

Советскому Союзу стоило оставить часть военнослужащих в Афганистане, несмотря на то что решение о выводе войск было в целом правильным.

Такую точку зрения высказал в беседе с URA.RU президент Фонда ветеранов Афганистана, участник афганского конфликта Сергей Бобрецов. По его словам, режим, который установился в стране после вывода советских войск, нуждался в поддержке. Бобрецов посчитал, что именно отсутствие контингента из СССР привело к убийству лидера афганских демократов Мохаммада Наджибуллы и захвату власти движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено на территории РФ).

Бобрецов оценил положительно само решение о выводе советских солдат из Афганистана. Он подчеркнул, что в условиях перестройки другого выхода у властей СССР не было. Ветеран отметил, что считает афганскую войну одной из главных причин распада Советского Союза.

Ранее NEWS.ru приводил мнение эксперта, заявившего, что Афганистан может стать зоной нового военного конфликта.