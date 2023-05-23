Военэксперт призвал использовать опыт СССР в Афганистане для борьбы с ДРГ Военный эксперт Матвейчук призвал создавать отряды гражданской самообороны для борьбы с ДРГ

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Для борьбы с диверсионно-разведывательными группами ВСУ необходимо вводить контртеррористический режим и усилить приграничную службу, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он добавил, что по опыту войны в Афганистане можно создавать отряды гражданской самообороны, которым нужно выдавать оружие и создавать маневренные группы пограничников для действий на территории противника.

[Бороться с ДРГ нужно] введением контртеррористического режима, усилением приграничной службы, созданием отрядов гражданской самообороны, с выдачей, я подчеркну, с выдачей им оружия для самообороны. По опыту Афганистана, когда СССР создавал мотоманевренные группы погранвойск, которые переходили границу на глубину 100–150 км и не допускали проникновения ДРГ на территорию СССР, — заявил Матвийчук.

22 мая украинские диверсанты атаковали Белгородскую область. Губернатор Вячеслав Гладков объявил о введении режима КТО.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов позже подтвердил, что в Белгородскую область зашли бойцы «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).