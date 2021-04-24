США и НАТО приступили к выводу войск из Афганистана

https://static.news.ru/photo/0a236b62-a5b3-11eb-81ec-96000091f725_660.jpg Фото: Allison Dinner/Global Look Press

Военные Соединённых Штатов и НАТО начали покидать некоторые базы в Афганистане, заявил командующий силами генерал Скотт Миллер, передаёт РИА Новости.

Мы начали осуществлять вывод с ряда баз, — сообщил в ходе конференции в Кабуле командующий войсками США и НАТО.

В феврале 2020 года американское руководство подписало соглашение с движением «Талибан», которое запрещено в РФ. По этому документу Штаты и их союзники должны в течение 14 месяцев вывести войска из Афганистана. Талибы гарантируют, что не станут вести на территории страны действия, представляющие угрозу безопасности США и их союзников.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон к 11 сентября выведет из Афганистана всех своих военных. Останутся только те, кто необходим для охраны американского посольства в Кабуле.