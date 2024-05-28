Путин выступил за выстраивание отношений с талибами

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Москве надо выстраивать отношения с контролирующими Афганистан талибами («Талибан», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан. По его словам, для этого надо исходить из существующих реалий.

Выстраивать [отношения с талибами] как-то надо, это же люди, которые контролируют страну, контролируют территорию страны. Они являются властью сегодня в Афганистане, — сказал Путин.

Российский лидер также подчеркнул, что Россия учитывает мнение своих партнеров из Центральной Азии по вопросу признания «Талибана». Он подчеркнул, что решение будет вырабатываться совместно с государствами региона.

Ранее директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что статус террористической организации у движения «Талибан» мешает развивать отношения России и Афганистана. По его словам, организацию необходимо исключить из реестра, чтобы Москва и Кабул могли начать процесс нормализации двустороннего сотрудничества.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов высказал мнение, что «Талибан» является единственной стабильной и легитимной властью в Афганистане, его признание можно назвать определенной победой российской дипломатии. Он напомнил, что США вскормили и поощряли талибов в 1960–1970-е годы для дестабилизации советских границ и смещения просоветского руководства в Афганистане. Однако, по мнению парламентария, в 1990-е годы «Талибан» обрел самостоятельность и реальную власть в этой стране.