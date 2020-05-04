ВВС США намерены принять на вооружение гиперзвуковую крылатую ракету

https://static.news.ru/photo/0595ef72-8e06-11ea-8dd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Air Force/flickr.com

Военно-воздушные силы США направили запросы промышленным компаниям о гиперзвуковых крылатых ракетах с воздушно-реактивными двигателями и обычными боевыми частями, которые могут запускаться с истребителей и бомбардировщиков.

По словам исполнительного директора ВВС по закупкам Уилла Ропера, анализ данных позволит выяснить, стоит ли начинать финансирование новой программы, и как быстро они смогут принять на вооружение новое оружие, сообщает еженедельник Defense News.

Ропер уверен, что с помощью технологии гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ГПВРД), внедрив её в крылатую ракету и заставив работать, США смогут быстро справиться с новой программой.

В мире конкурирующих технологий мы не можем допускать никаких слепых зон или уступать место. Таким образом, мы готовимся к тому, чтобы не сдавать позиции по технологиям ГПВРД и гиперзвуковых крылатых ракет в целом, — сказал Ропер.

Ранее ВВС США отказались от программы гиперзвукового ударного оружия с неядерной боевой частью HCSW в пользу оружия быстрого реагирования авиационного базирования ARRW.

20 марта Пентагон сообщил о первых успешных испытаниях планирующего блока гиперзвуковой ракеты. Кадры с испытаниями были опубликованы на официальном канале ВМС США на портале YouTube, сообщал NEWS.ru.