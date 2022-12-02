Экс-советник Госдепа Карден: США тоже бомбили энергообъекты других стран

Фото: Harald Tittel/dpa/Global Look Press

США наносили удары по энергетической инфраструктуре во времена конфликтов в бывшей Югославии и Ираке, заявил бывший советник Госдепартамента Джеймс Карден в эфире турецкого телеканала TRT World. По его словам, Украине и ее союзникам не следует удивляться, что Россия использует зиму в своей операции.

В разговоре с первым зампостпреда РФ при ООН Дмитрием Полянским Карден подчеркнул, что в действиях России на Украине нет ничего нового и многое из тактики российской армии применялось самими американцами в ходе разных вооруженных конфликтов.

Таким образом и мы проводили нашу кампанию против Сербии и кампанию «Шок и трепет» против Ирака в 2003 году, — заявил Карден.

Также экс-советник Госдепа выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине путем переговоров.

В свою очередь Дмитрий Полянский в ответ на критику по поводу ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины вспомнил слова бывшего пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа. 25 мая 1999 года того спросили, почему Альянс лишает Югославию 70% электричества и водоснабжения.

К сожалению, от электроэнергии также зависят системы командования и управления. Если Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, всё, что он должен сделать, это принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию. Пока он этого не сделает, мы продолжим атаковать цели, которые снабжают его армию электроэнергией, — процитировал Полянский ответ Шиа.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ВС РФ наносят удары по тем объектам инфраструктуры Украины, которые обеспечивают боевой потенциал Киева, а также играют важную роль в поставке ВСУ западного вооружения, с помощью которого «они убивают русских». Он подчеркнул, что спецоперация проводится в режиме минимизации негативных последствий для гражданского населения.

С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской критической инфраструктуре. С тех пор в украинских регионах объявляется регулярная воздушная тревога.