Вдова «выплакала все слезы», Олешко рыдал: все о прощании с Ширвиндтом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Наталья Белоусова

В Московском академическом театре сатиры простились с его бывшим художественным руководителем народным артистом Александром Ширвиндтом. Он умер в пятницу, 15 марта, из-за проблем с сердцем. Кто пришел на прощание с актером и каким его запомнили коллеги — в материале NEWS.ru.

Когда стало известно о смерти Ширвиндта

В пятницу вечером стало известно о смерти Александра Ширвиндта. Как сообщил нынешний худрук Театра сатиры Сергей Газаров, артист скончался в больнице. Несмотря на то, что многие коллеги и друзья знали, что у Александра Анатольевича серьезные проблемы с сердцем, известие о его смерти стало для них шоком.

Актер и режиссер Андрей Житинкин заявил, что в июле ученики Ширвиндта, которых у него очень много, собирались отпраздновать 90-летний юбилей любимого профессора.

«Вы меня, конечно, ударили по башке. Вообще он считается моим учителем, потому что он всю жизнь преподавал в Щукинском институте, потом опекал везде, потом пригласил меня в Театр сатиры, где я поставил много спектаклей. Он заботился всегда о том, кто придет за ним. Это было удивительно. Он всегда говорил: „Кто дышит нам в затылок?“», — отметил Житинкин.

Как проходило прощание

К началу прощания у Театра сатиры собралась большая толпа желающих проводить Ширвиндта в последний путь. Сама церемония проходила в камерной обстановке в зале учреждения.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания с актером, режиссером и президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом в Театре сатиры

По центру у гроба стоял венок от президента России Владимира Путина, также можно было разглядеть цветы от администрации главы государства, от театра Вахтангова, семьи певца Иосифа Кобзона, департамента культуры Москвы и телеведущего Андрея Малахова.

Кто из артистов приехал проститься с Ширвиндтом

На прощании с Ширвиндтом были замечены Игорь Угольников, Сергей Степашин, Филипп Киркоров, Игорь Костолевский, Геннадий Хазанов, Александр Стриженов, Владимир Машков, Максим Аверин, Юрий Васильев, Владимир Винокур, Амаяк Акопян и многие другие артисты.

Проститься и сказать несколько слов о своем наставнике пришли ученики Ширвиндта. Народный артист много лет преподавал в Щукинском театральным училище и воспитал не одно поколение актеров. Его манера преподавания отличалась неакадемичностью и шутливостью, что нравилось студентам.

Что сказал Иван Ургант

Отдать дань памяти актеру и режиссеру пришел Иван Ургант. Это было едва ли не первым появлением на публике телеведущего, который исчез с экранов после того, как выразил свою позицию относительно СВО. СМИ писали, что телеведущий уехал с семьей жить в Израиль, но его отец Андрей Ургант опровергал эту информацию.

С Ширвиндтом дружила бабушка Ивана актриса Нина Ургант. По словам шоумена, семьи часто бывали друг у друга в гостях. Ургант рассказал, что Ширвиндт обладал уникальным талантом — он мог рассмешить одной фразой.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер, телеведущий Иван Ургант на церемонии прощания с актером, режиссером и президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом в Театре сатиры

«Я даже не знаю, как сказать, что [значит] Александр Ширвиндт для меня, для моей семьи, да вообще для всех нас. Это невозможно объяснить. Просто вот он такой. <...> Помните, в каком-то фильме он говорил замечательную фразу. Она объясняет для меня, как он шутит. Он говорил одно слово: „Радостно“. И становилось все понятно. Потому что интонация Ширвиндта делала все. Он ничего не делал, и мы все смеялись», — сказал Ургант.

Телеведущий добавил, что для него «ничего произошло» и что в его сердце «всегда есть место для Ширвиндта».

Хазанов вспомнил розыгрыши Ширвиндта

Актер, руководитель Театра эстрады Геннадий Хазанов на церемонии прощания поделился воспоминаниями о том, как Ширвиндт обожал разыгрывать публику на 1 апреля. По его словам, для артиста это был любимый праздник, помимо дней рождения его друзей.

«И однажды он в начале вечера объявил: „Сегодня, в этот праздник, мы проведем лотерею, выиграет приз обладатель билета, который мы сейчас вынем из этого барабана“. И там какой-то ряд, какое-то место, этот счастливый человек выскочил, ему потрясающий куль принесли запакованный. В те годы даже оберточная бумага была редкостью. И когда он, этот победитель, открыл, то увидел там свое пальто», — сказал Хазанов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Геннадий Хазанов

Какое напутствие Ширвиндт дал Машкову

На церемонии прощания актер Владимир Машков поделился напутствием, которое ему когда-то дал Ширвиндт.

«Он мне сказал: «Вова, помни, что наша главная задача — всеми силами закреплять великое вчерашних в сознании нынешних». Мы будем хранить его всегда и любить. Спасибо, Александр Анатольевич, за нашу легкую жизнь, — рассказал Машков.

Актер назвал Ширвиндта олицетворением прекрасного и легкого, добавив, что каждый стремился достать до его таланта, и сказал, что актера любили миллионы и будут продолжать любить.

С кем сравнил Ширвиндта Олешко

Александр Олешко не смог сдержать нахлынувших эмоций, он расплакался и заявил, что для него эта утрата сопоставима с потерей отца.

«Как будто отца потерял. <...> Мне кажется, я видел и узнал человека таким, каким его видели и знали только члены семьи», — признался Олешко.

Актер дружил с Ширвиндтом, они вместе играли в спектакле «Где мы?» о забытом всеми клоуне, оказавшемся в сумасшедшем доме. У Александра Анатольевича была роль клоуна, у Олешко — его соседа по палате, телеведущего Олега. После смерти Ширвиндта эту постановку больше не будут показывать в театре.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Олешко

Что пообещал Ширвиндту худрук Театра сатиры Газаров

Художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров произнес прощальную речь у гроба своего предшественника. Газаров занимает эту должность с октября 2021 года, когда Александр Анатольевич отказался дальше быть худруком. Газаров объяснил, почему Ширвиндт выбрал его на роль своего преемника.

«Когда дошло, что он готовит преемника в моем лице, я пытался понять, а почему. Я приставал к нему с этим вопросом, и однажды он мне сказал слова, которые я запомню на всю жизнь. Он сказал: „Я думаю, что ты сможешь продолжить это дело“. Я тогда воспринял это как комплимент. А потом я отчетливо понял, какая это ответственность. <...> Я боялся подвести его», — заявил Газаров.

Худрук пообещал у гроба своего предшественника, что все силы отдаст театру. Он отметил, что Александр Анатольевич был очень улыбчивым, позитивным человеком и лишь один раз он видел его злым.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Сергей Газаров на церемонии прощания с актером, режиссером и президентом Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта в театре Сатиры

Что завещал Ширвиндт жене и сыну

Проститься с Александром Ширвиндтом пришел его друг композитор Вячеслав Моцардо. Он рассказал NEWS.ru, как познакомился с артистом почти 30 лет назад.

«Он шел с [режиссером] Марком Захаровым. „Здрасьте, здрасьте“. Ну и потом на мероприятии с ним познакомились. У нас дружбы не было. Она появилась тогда, когда я на его юбилей сделал альбом», — рассказал Моцардо.

Он раскрыл, что его друг завещал своей жене Татьяне и их сыну Михаилу быть сильными и, по его мнению, вдова Ширвиндта стойко держалась на глазах у всех, хотя уже «выплакала все слезы».

Фото: NEWS.ru Вячеслав Моцардо

Кто последним простился с Ширвиндтом

Последней простилась с Александром Ширвиндтом его супруга Наталья Белоусова. Она сдерживала слезы и эмоции, ее поддерживал сын Михаил, он всю церемонию находился рядом с ней.

Белоусова прожила в браке с Ширвиндтом с 1957 года и до его смерти, хотя супруги были знакомы гораздо дольше, с 16-летия Александра Анатольевича. С присущим ему чувством самоиронии Ширвиндт говорил, что его ровесники разменяли жен за 50 на две по 25 и он бы тоже не против, но «лень вставать из удобного кресла».

Гроб с телом вынесли из театра под аплодисменты собравшихся по старой актерской традиции. Александр Ширвиндт распорядился, чтобы его тело кремировали. После кремации урну с прахом захоронят на Новодевичьем кладбище. С 2018 года там же покоится лучший друг Ширвиндта — Михаил Державин.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва» Александр Мохов Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва» Александр Мохов Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва» Амаяк Акопян Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва» Амаяк Акопян Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва» Владимир Винокур Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва» Владимир Винокур Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва» Юрий Назаров Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва» Юрий Назаров Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва» Валерий Баринов Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва» Валерий Баринов Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва» Наталия Фекленко Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва» Наталия Фекленко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Степашин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Степашин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Игорь Костолевский Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Игорь Костолевский Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Игорь Угольников Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Игорь Угольников Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Иван Ургант Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Иван Ургант Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Константин Эрнст Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Константин Эрнст Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Наталья Белоусова и Михаил Ширвиндт Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Наталья Белоусова и Михаил Ширвиндт Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Кибовский Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Кибовский Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Екатерина Стриженова и Владимир Машков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Екатерина Стриженова и Владимир Машков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Олешко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Олешко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Игорь Золотовицкий Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Игорь Золотовицкий Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Игорь Крутой Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Игорь Крутой Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Геннадий Хазанов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Геннадий Хазанов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Иван Ургант Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Иван Ургант Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Наталья Белоусова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Наталья Белоусова

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