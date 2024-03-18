«Отдам все силы»: Газаров поклялся у гроба Ширвиндта Газаров пообещал Ширвиндту, что отдаст все силы на развитие Театра сатиры

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров сказал прощальную речь у гроба народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта, передает корреспондент NEWS.ru. Он признался, что боялся взять на себя ответственность быть преемником актера, потому что сразу осознал всю ответственность. Теперь же Газаров поклялся у гроба артиста, что отдаст все силы на развитие театра.

Когда дошло, что он готовит преемника в моем лице, я пытался понять, а почему. Я приставал к нему с этим вопросом, и однажды он мне сказал слова, которые я запомню на всю жизнь. Он сказал: «Я думаю, что ты сможешь продолжить это дело». Я тогда воспринял это как комплимент. А потом я отчетливо понял, какая это ответственность. <...> Я боялся подвести его. Александр Анатольевич, дорогой, я обещаю, что я все силы отдам театру. Спасибо вам, — заявил Газаров.

Вспоминая актера, он отметил, что это был очень улыбчивый человек, который дарил радость всем вокруг. По его словам, однажды он увидел Ширвиндта злым, однако это лишь больше рассмешило его. При всем своем величии он был очень скромным человеком, память о котором останется у каждого в душе, добавил Газаров.

Ширвиндт скончался 15 марта в возрасте 89 лет. Предварительной причиной его смерти стали проблемы с сердцем. Сообщалось, что ранее народного артиста РФ неоднократно госпитализировали из-за кардиозаболеваний.