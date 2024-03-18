Моцардо рассказал о знакомстве и дружбе с Ширвиндтом Композитор Моцардо рассказал о знакомстве с Ширвиндтом в 1995 году

Композитор, режиссер Вячеслав Моцардо на церемонии прощания с бывшим руководителем Театра сатиры Александром Ширвиндтом рассказал корреспонденту NEWS.ru, что познакомился с артистом почти 30 лет назад. Моцардо назвал Ширвиндта удивительным человеком, признавшись, что для него это очень большая потеря.

Я познакомился с ним в 1995 году. Он шел с [режиссером] Марком Захаровым. «Здрасьте, здрасьте». Ну и потом на мероприятии с ним познакомились. У нас дружбы не было. Она появилась тогда, когда я на его юбилей сделал альбом. И мы с ним проводили много интересных мероприятий, связанных с фестивалями, юбилеями его партнеров, — рассказал Моцардо.

Народный артист РСФСР, президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт скончался 15 марта в возрасте 89 лет. Режиссер и актер театра и кино умер в больнице после продолжительной болезни. Причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Церемония прощания с Ширвиндтом проходит в эти минуты в Москве в Театре сатиры, в котором он проработал более 50 лет. По центру от гроба стоит венок от президента РФ Владимира Путина, также прислали венок от администрации главы государства. Там же замечены венки от театра Вахтангова и семьи певца Иосифа Кобзона.