В Театре сатиры готовятся к прощанию с Александром Ширвиндтом Опубликовано видео подготовки к прощанию с Ширвиндтом в Театре сатиры

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Прощание с актером Александром Ширвиндтом в Москве

В Московском академическом Театре сатиры проходит подготовка к церемонии прощания с народным артистом РСФСР Александром Ширвиндтом, передает корреспондент NEWS.ru. Опубликовано видео с места.

На видео видно, что у здания театра возложены цветы в память об ушедшем артисте. Внутри учреждения на сцене расставлены венки, установлен постамент для гроба.

По центру от гроба стоит венок от президента России Владимира Путина, также прислали венок от администрации главы государства. Кроме того, замечены венки от театра Вахтангова, семьи певца Иосифа Кобзона, департамента культуры Москвы и телеведущего Андрея Малахова.

Памятное мероприятие начнется в 13:00 и продлится два часа. Изначально церемонию планировали начать на час раньше, но перенесли время по просьбе семьи Ширвиндта.

Артист скончался 15 марта в возрасте 89 лет. Художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров рассказал, что Ширвиндт умер в больнице. СМИ писали, что предварительной причиной смерти стали проблемы с сердцем. В 2019 году артист перенес операцию, ему поставили кардиостимулятор. В 2022 году у него диагностировали стенокардию.

Ранее своими воспоминаниями о Ширвиндте поделился шоумен Иван Ургант, написавший в соцсети, что народный артист заставлял людей улыбаться лишь одним упоминанием своей фамилии. Ургант признался, что Ширвиндт всегда был для него примером для подражания.

Народный артист России Юрий Антонов ранее предположил, что проблемы со здоровьем начались у Ширвиндта из-за его образа жизни в молодости. По его словам, президент Театра сатиры, как и многие люди, в молодые годы не задумывался о своей старости.

Заслуженная артистка России Наталья Фекленко назвала Ширвиндта несравненным культурным деятелем. По ее словам, бывший худрук Театра сатиры принес на сцену красоту и талант. Фекленко заявила, что от него невозможно было отвести глаз.