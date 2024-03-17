«Отрыжки молодости»: Антонов назвал неожиданную причину смерти Ширвиндта Антонов связал проблемы со здоровьем у Ширвиндта с его бурной молодостью

Проблемы со здоровьем у президента Театра сатиры Александра Ширвиндта начались из-за его образа жизни в молодости, предположил в беседе с MK.RU народный артист России Юрий Антонов. По его словам, когда человек молодой, то он не думает о старости, поэтому «выпивает и хорошо закусывает».

Это все (проблемы со здоровьем. — NEWS.ru) — отрыжки молодости. Когда человек молодой, он не думает о старости, о том возрасте, в котором мы находимся. Поэтому он выпивает, хорошо закусывает. А все это потом отрыгнется. Сто процентов отрыгнется. О старости нужно думать еще в молодости, — сказал Антонов.

Певец заявил, что с уходом Ширвиндта театральная сцена потеряла великого человека. Антонов назвал актера замечательным человеком, к которому все относились с уважением.

Ранее вдова народного артиста РСФСР Михаила Державина Роксана Бабаян призналась, что несколько лет не общалась с Ширвиндтом. По словам актрисы, все изменилось после смерти ее супруга, с которым Ширвиндт дружил еще с детства. Бабаян заявила, что с женой актера Натальей Белоусовой поддерживала приятельские отношения, но они никогда не были близкими подругами. Как отметила актриса, она боится быть навязчивой, поэтому никогда сама не звонила Ширвиндту.