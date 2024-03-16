Вдова Державина призналась, почему не общалась с Ширвиндтом несколько лет Бабаян заявила, что после смерти Державина перестала общаться с Ширвиндтом

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Роксана Бабаян

Вдова народного артиста РСФСР Михаила Державина, актриса Роксана Бабаян призналась, что несколько лет не общалась с президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом. В беседе с KP.RU она заявила, что все изменилось после смерти ее супруга, с которым Ширвиндт дружил с детского возраста.

Шура (Александр Ширвиндт. — NEWS.ru) и Миша (Михаил Державин. — NEWS.ru) были вместе и в театре, и дома постоянно перезванивались. У них были общие интересы. Когда Миши не стало (в 2018 году. — NEWS.ru), все поменялось. Последний раз я разговаривала с Шурой по телефону несколько лет назад. Мне кажется, ему было сложно говорить. Он болел. Почему так давно [не общались]? Он дружил с моим мужем, а не со мной, — заявила Бабаян.

Она подчеркнула, что поддерживала приятельские отношения с супругой Ширвиндта — Натальей Белоусовой. Но при этом, по словам Бабаян, они не были близкими подругами. Как подчеркнула актриса, она по характеру аскет и боится быть навязчивой, поэтому никогда сама не звонила Ширвиндту.

Актриса Наталья Фекленко ранее назвала Ширвиндта несравненным артистом. По ее словам, он принес на сцену Театра сатиры красоту и талант и от него невозможно было отвести глаз. Фекленко также высказалась о дружбе Ширвиндта с Михаилом Державиным и Андреем Мироновым. Она назвала их отношениями яркими и страстными во всех своих проявлениях.