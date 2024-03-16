«Невозможно глаз отвести»: Фекленко о приходе Ширвиндта в Театр сатиры Фекленко: от пришедшего в Театр сатиры Ширвиндта было невозможно отвести глаз

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Наталья Фекленко

Народный артист России Александр Ширвиндт был несравненным, заявила актриса Наталья Фекленко на встрече актеров Театра сатиры со СМИ. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, актер принес на сцену красоту и талант. По признаниям артистки, от него было невозможно глаз отвести.

Вы можете себе представить, когда живешь с Александром Анатольевичем [Ширвиндтом] полвека... Полвека! Кем же для тебя становится человек, который приходит в театр только через год после того, как ты пришла в театр. Вот сейчас у меня 55-й сезон. Значит, 54 года [назад] в театр приходит красота, высота, невозможно глаз отвести, талант, — сказала она.

По словам Фекленко, Ширвиндт выстроил крепкие дружеские взаимоотношения с ныне покойными коллегами по цеху Михаилом Державиным и Андреем Мироновым. Артистка вспомнила спектакль «Женитьба Фигаро» с участием последнего, который состоялся в августе 1987 года в Риге. Тогда артист внезапно сошел со сцены и потерял сознание за кулисами.

Незабываемая для меня картина — это последний спектакль «Фигаро», когда Андрей Александрович начал опускаться. Последняя его сцена. Шура (Александр Ширвиндт. — NEWS.ru) стоял в стороне, и вдруг он подбегает и на моих глазах, на глазах актрис, актеров поднимает Андрея и уносит его за кулисы, — вспоминает артистка.

По ее словам, эта сцена стала «потрясающим завершением их невероятным дружбы». Она назвала взаимоотношения артистов яркими, умными и страстными во всех своих проявлениях.

Вы знаете, что я хочу сказать? Просто: несравненный, — заключила Фекленко.

Актер театра и кино Юрий Васильев ранее заявлял, что Ширвиндт был человеком, который помогал всем, кто обращался к нему за поддержкой. По его словам, перед бывшим художественным руководителем Театра сатиры открывались все двери. Артист признался, что смерть его коллеги и друга принесла ему опустошение.