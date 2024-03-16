Народный артист России Александр Ширвиндт был несравненным, заявила актриса Наталья Фекленко на встрече актеров Театра сатиры со СМИ. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, актер принес на сцену красоту и талант. По признаниям артистки, от него было невозможно глаз отвести.
Вы можете себе представить, когда живешь с Александром Анатольевичем [Ширвиндтом] полвека... Полвека! Кем же для тебя становится человек, который приходит в театр только через год после того, как ты пришла в театр. Вот сейчас у меня 55-й сезон. Значит, 54 года [назад] в театр приходит красота, высота, невозможно глаз отвести, талант, — сказала она.
По словам Фекленко, Ширвиндт выстроил крепкие дружеские взаимоотношения с ныне покойными коллегами по цеху Михаилом Державиным и Андреем Мироновым. Артистка вспомнила спектакль «Женитьба Фигаро» с участием последнего, который состоялся в августе 1987 года в Риге. Тогда артист внезапно сошел со сцены и потерял сознание за кулисами.
Незабываемая для меня картина — это последний спектакль «Фигаро», когда Андрей Александрович начал опускаться. Последняя его сцена. Шура (Александр Ширвиндт. — NEWS.ru) стоял в стороне, и вдруг он подбегает и на моих глазах, на глазах актрис, актеров поднимает Андрея и уносит его за кулисы, — вспоминает артистка.
По ее словам, эта сцена стала «потрясающим завершением их невероятным дружбы». Она назвала взаимоотношения артистов яркими, умными и страстными во всех своих проявлениях.
Вы знаете, что я хочу сказать? Просто: несравненный, — заключила Фекленко.
Актер театра и кино Юрий Васильев ранее заявлял, что Ширвиндт был человеком, который помогал всем, кто обращался к нему за поддержкой. По его словам, перед бывшим художественным руководителем Театра сатиры открывались все двери. Артист признался, что смерть его коллеги и друга принесла ему опустошение.