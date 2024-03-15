Умер Александр Ширвиндт: самые яркие роли актера

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

В роли Дэвида Катрира в сцене из спектакля «Между светом и тенью»

Сегодня стало известно, что актер и режиссер Александр Ширвиндт скончался в больнице. Об этом сообщил Сергей Газаров, художественный руководитель Театра Сатиры. Последние несколько лет у артиста были проблемы с сердцем. По предварительным данным, именно это и стало причиной смерти Ширвиндта.

В 2016 году в кардиологическом центре имени Бакулева ему сделали коронарографию. Через три года артист якобы перенес операцию на сердце. В 2022-м СМИ писали о стенокардии у Ширвиндта. Последние три года он уже не занимал должность худрука театра: 13 октября 2021 года он был назначен его президентом.

Народная артистка России Роксана Бабаян заявила, что ее ошарашила новость о смерти Александра Ширвиндта. Она назвала актера целой эпохой.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье народного артиста. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Ширвиндта. Он направит телеграмму соболезнований его родным и близким», — отметил Песков.

Самые яркие роли Ширвиндта — в фотогалерее NEWS.ru.