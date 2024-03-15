Сегодня стало известно, что актер и режиссер Александр Ширвиндт скончался в больнице. Об этом сообщил Сергей Газаров, художественный руководитель Театра Сатиры. Последние несколько лет у артиста были проблемы с сердцем. По предварительным данным, именно это и стало причиной смерти Ширвиндта.
В 2016 году в кардиологическом центре имени Бакулева ему сделали коронарографию. Через три года артист якобы перенес операцию на сердце. В 2022-м СМИ писали о стенокардии у Ширвиндта. Последние три года он уже не занимал должность худрука театра: 13 октября 2021 года он был назначен его президентом.
Народная артистка России Роксана Бабаян заявила, что ее ошарашила новость о смерти Александра Ширвиндта. Она назвала актера целой эпохой.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье народного артиста. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Ширвиндта. Он направит телеграмму соболезнований его родным и близким», — отметил Песков.
Самые яркие роли Ширвиндта — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: РИА Новости
Александр Лазарев (справа) и Александр Ширвиндт (в центре) в фильме «Еще раз про любовь».
Фото: Виталий Арутюнов/РИА Новости
Сцена из спектакля «Безумный день, или женитьба Фигаро». Фигаро -- Андрей Миронов (слева), граф Альмавива -- Александр Ширвиндт.
Фото: Igor Gnevashev/Global Look Press
Александр Ширвиндт (слева) в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Фото: Николай Малышев/ТАСС
Александр Ширвиндт и Татьяна Васильева в спектакле «Ее превосходительство»
Фото: Андрей Бабушкин/РИА Новости
Александр Ширвиндт и Михаил Державин во время выступления на юбилейном концерте оркестра «Виртуозы Москвы»
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Александр Ширвиндт в роли Петра Зарайского в спектакле «Где мы?» в Театре Сатиры
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Александр Ширвиндт в роли Петра Зарайского в спектакле «Где мы?» в Театре Сатиры