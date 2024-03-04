«Не забыла бы его»: что Пугачева прислала на могилу Моисеева, как помогала

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Борис Моисеев

4 марта исполнителю хита «Голубая луна» Борису Моисееву исполнилось бы 70 лет. Заслуженный артист России скончался 27 сентября 2022 года после очередного инсульта, в последние месяцы жизни он почти не выходил из дома и не мог говорить. NEWS.ru поговорил с близким другом и бывшим концертным директором Моисеева Сергеем Горохом, который был рядом с ним более 30 лет.

Когда Горох начал работать с Моисеевым

— Вы работали с Борисом Моисеевым с 1991 года. Помните, как с ним познакомились?

— С Борисом я познакомился еще в 1984 году благодаря Алле Борисовне Пугачевой. Я пришел задолго до начала ее концерта в Вильнюсе, где я тогда жил, они к 16:00 приехали на репетицию. Подарил Алле Борисовне цветы, взял у нее автограф и попросился на выступление: она сказала, что меня проведет Борис. Вот так состоялась наша первая встреча с ним.

В следующий раз уже встретился с ним в концертном зале «Россия», я выступал там в программе с иллюзионным номером, потому что я закончил Киевское училище эстрадного и циркового искусства, по специальности я артист оригинального жанра. В коридорах концертного зала мы встретились с Борисом опять и вспомнили наше знакомство. Потом я какое-то время работал с этим номером в концертной программе у Бориса Моисеева и постепенно перешел в статус арт-директора. Мы вместе с ним уже придумывали все программы, фишки и все остальное.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Сергей Горох

— Как вам работалось с Борисом Моисеевым? Говорят, что у него был непростой характер.

— Борис был абсолютно непростым, даже сложным человеком. Он, безусловно, был очень трудоспособным, чего требовал и от всего коллектива. Но любой скажет вам, что годы работы с Борисом Моисеевым — самые счастливые и интересные. Мы даже это работой не называли, потому что это было сумасшедшее творческое путешествие по жизни. Люди работали у Бориса по 10–15 лет, случайных не было.

«Борис очень сильно переживал из-за „отмен“»

— Какие возникали сложности? В середине 2000-х в разных городах проходили акции за отмену концертов Моисеева.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look PressБорис Моисеев Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look PressБорис Моисеев

— Я помню тот период, когда концерты могли отменяться по разным причинам, в том числе потому, что это «не то, что надо». Боря очень сильно переживал из-за этого, но все равно он шел с гордо поднятой головой, продолжал работать. Он добивался своего, приходил к зрителю, потому что всегда считал, что зритель ни в чем не виноват, а те люди, которые заплатили деньги за билет на его концертное выступление, должны были получить все на 100%. И тех людей, которые небольшими кучками выходили с плакатами против него, ему было просто жалко. Считаю, что чаще всего это носило заказной характер.

Почему на самом деле болел и умер Моисеев

— Писали, что Моисеев страдает от алкоголизма и именно из-за этой привычки его здоровье ухудшилось. Что на самом деле стало причиной резкого ухудшения здоровья артиста?

— Это очень просто. Мы часто с Борисом говорили, и он соглашался, что, конечно, нельзя было в таком темпе работать, потому что так, как он в то время, ни один артист на эстраде не делал. Ни у кого не было такого количества концертов в гастрольном графике. Мы давали по 25 в месяц, заезжая в Москву буквально на два дня, успевали забросить вещи в стиральную машинку, наутро это все сложить обратно в чемодан и отправиться дальше по городам.

Это был безумный график. И в те коварные дни, когда все это произошло (первый инсульт. — NEWS.ru), был просто какой-то аврал в работе, потому что он не отказывался ни от одной съемки, ни от одного выступления. У нас тогда, по-моему, было три съемки только на телеканале НТВ. Безусловно, это все подкосило его здоровье.

Как Пугачева поддерживала Моисеева

— Правда ли, что Моисеев и Пугачева, собственно говоря, до последней минуты жизни артиста оставались достаточно близкими друзьями? Она его поддерживала морально и материально?

— Наверное, ближе человека, чем Алла Борисовна, у него после смерти его матери не было. Боря даже называл Примадонну второй мамой, относился к ней с большим уважением и любовью. Она действительно до последних дней была с ним на связи: поддерживала, звонила, у них были какие-то разговоры, она готовила и передавала ему еду, его любимые котлеты, утку в абрикосах и прочее. Она каждый месяц передавала ему огромную тележку еды, которую вообще невозможно было съесть, все в холодильник не вмещалось. Она была настоящим другом, и, находясь с Борей каждый день, я всегда ощущал эту любовь между ними. И конечно, Кристина, тоже всегда его поддерживала и была рядом с ним.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева

— Почему с дочерью Пугачевой Кристиной тоже были такие теплые отношения?

— Он к Кристине относился как к своей дочери, потому что с раннего детства, в те промежутки, когда Алла Борисовна либо записывала очередной студийный альбом, либо была на гастролях, она доверяла дочь только Борису. Он и Кристина вместе ездили на отдых в Сочи, в Дагомыс.

«Пугачева не забыла бы Бориса»

— Любил ли Борис Моисеев праздновать день рождения? Как это происходило?

— Как-то особенно он никогда не праздновал, потому что всегда дни рождения проходили у него на гастролях. Но мы его шумно поздравляли, были посиделки до утра. Они проходили на работе, потому что он не мог специально отводить на это время. Он всегда был в строю. В этот день его поздравляло большое количество народа.

— Пугачева тоже поздравляла?

— Конечно. В последнее время, когда он болел и не появлялся нигде, звонила по телефону. В день рождения Боря красиво одевался и был на связи. Получая множество поздравлений, он был самым счастливым человеком.

— Если бы он был жив сейчас, Пугачева приехала бы поздравить его с 70-летним юбилеем?

— Я в этом нисколько не сомневаюсь, она бы Бориса не забыла. Я знаю, что от нее были заказаны цветы на Троекуровское кладбище в честь его дня рождения.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Борис Моисеев

Проходят ли вечера памяти Бориса Моисеева

— Проходят ли сейчас вечера памяти Бориса Моисеева?

— Я считаю, что сейчас немного не то время. Нужно всегда помнить и относиться с уважением к артисту, к его памяти, но сейчас неподходящий период для мероприятий. Обязательно дождусь времени, когда у нас будет все хорошо, когда мы сможем весело, как любил Борис, сделать трибьют-шоу его песен и большую выставку его костюмов. Я бережно храню все, что осталось от Моисеева, от его творческой жизни, начиная с 80-х годов. Обязательно все организую, и публика услышит его песни в исполнении наших звезд.

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