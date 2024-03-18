«Считал главным праздником»: Хазанов о том, как Ширвиндт разыгрывал людей Хазанов: Ширвиндт любил разыгрывать людей 1 апреля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Геннадий Хазанов

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов на церемонии прощания с президентом Театра сатиры Александром Ширвиндтом поделился воспоминаниями о том, как ушедший из жизни деятель культуры любил разыгрывать публику 1 апреля. По его словам, для Ширвиндта это был любимый праздник, помимо дней рождений его друзей.

Ширвиндт очень любил 1 апреля, он считал это главным праздником. И однажды он в начале вечера объявил: «Сегодня в этот праздник мы проведем лотерею, выиграет приз обладатель билета, который мы сейчас вынем из этого барабана». И там какой-то ряд, какое-то место, этот счастливый человек выскочил, ему потрясающий куль принесли запакованный, в те годы даже оберточная бумага была редкостью. И когда он, этот победитель, открыл, то увидел там свое пальто, — рассказал Хазанов.

По словам артиста, Ширвиндт также мог подслушать, что будут говорить о нем, и после этого звонил своей жене и рассказывал, кто в чем соврал. Однажды в одном из таких разговоров он произнес: «Хазанов совсем с ума сошел». Хазанов также отметил, что обычно удалял из телефонной книжки номера людей, которые умерли, но решил не стирать телефон Ширвиндта.

Телеведущий Иван Ургант на прощании с Ширвиндтом рассказал, что народный артист умел смешить людей одной своей интонацией, не произнося при этом ничего особенного. Ургант сказал, что таким образом ему запомнилось слово «радостно», сказанное в одном из фильмов.