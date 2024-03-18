«Все слезы выплаканы»: Моцардо раскрыл состояние вдовы Ширвиндта Моцардо: Ширвиндт завещал жене и сыну быть сильными

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Вячеслав Моцардо

Бывший руководитель Театра сатиры народный артист РСФСР Александр Ширвиндт завещал своей супруге Татьяне и их сыну Михаилу быть сильными, рассказал NEWS.ru друг умершего культурного деятеля композитор Вячеслав Моцардо на церемонии прощания с режиссером. Он пояснил, что вдова Ширвиндта держится, хотя уже «выплакала все слезы».

Наталья Николаевна уже не плачет, слезы выплаканы <...>. Сын Михаил тоже держится, принимает соболезнования друзей и коллег. Они проводят Александра Анатольевича достойно, как он и заслуживает, — сказал Моцардо.

Ширвиндт ушел из жизни 15 марта в возрасте 89 лет. Художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров заявил, что артист умер в больнице. Предварительной причиной смерти Ширвиндта стали проблемы с сердцем. В 2019 году он перенес операцию, после чего ему поставили кардиостимулятор. Летом 2022 года у актера диагностировали стенокардию.

Ранее сообщалось, что наследство Ширвиндта будет поделено в равных долях между его супругой Натальей Белоусовой и сыном Михаилом. В частности, речь идет о квартире в Москве площадью 116 кв. м и земельном участке в Подмосковье. Кроме этого, в собственности артиста есть квартира в высотке на Котельнической набережной с видом на Москву-реку. Также у Ширвиндта осталась комната в коммунальной квартире на Арбате.