Песков, Розенбаум, Лещенко и другие простились с Моргуновой: скорбные кадры

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Розенбаум

В четверг, 14 марта, в храме Троицы Живоначальной при Институте скорой помощи имени Склифосовского прошло прощание с диктором Светланой Моргуновой. О смерти телеведущей стало известно 10 марта. За четыре дня до этого она отпраздновала 84-й день рождения.

На прощание с диктором пришли Лев Лещенко, Клара Новикова, Александр Розенбаум, Игорь Крутой, Александр Песков, Алла Данько, Владимир Березин, Галина Белова, Леонид Рошаль и многие другие. Друзья Моргуновой вспоминали, что после смерти сына Максима в 2020 году она сильно страдала.

«Звонить ей было затруднительно, она не очень хотела рассказывать, чем-то делиться. Но тем не менее, конечно, было очевидно, что <...> последние годы она прожила в очень большой депрессии. И она часто говорила разным людям... она все время повторяла, что хочет к сыну», — сказала на прощании Данько.

Березин объяснил, почему так много людей собралось в храме, чтобы проводить Моргунову в последний путь.

«Она была с таким чувством юмора! Могу сравнить только с одним человеком на телевидении — пусть он долго живет — это Александр Васильевич Масляков — тонкое чувство юмора. В профессии диктора я знаю очень многих людей, моих коллег дорогих, которые очень серьезны. Профессия диктора действительно серьезная. Но в душе ты должен оставаться ребенком, быть „зажигалкой“. Такой была Светлана Михайловна Моргунова», — отметил диктор.

Племянник диктора Илья Свиридов рассказал NEWS.ru, что с похоронами им помогли. В числе тех, кто все организовал, был Игорь Крутой. «Сегодня я тепло почувствовал от многих людей, которые пришли, так много добрых слов от самых разных людей. Это говорит о том, что она прожила большую и яркую жизнь и ее любили очень многие», — подчеркнул Свиридов.

Родственники Моргуновой приняли решение похоронить ее на Троекуровском кладбище. «Рядом с Максимом, это семейное захоронение», — добавил племянник диктора.

Кто пришел проститься со Светланой Моргуновой — в фотогалерее NEWS.ru.