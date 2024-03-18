«Как будто отца потерял»: Олешко расплакался на похоронах Ширвиндта Актер Олешко — о смерти Ширвиндта: как будто отца потерял

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Олешко

Актер Александр Олешко признался на прощании с президентом Театра сатиры Александром Ширвиндтом, что его утрата для него сопоставима с потерей отца, передает корреспондент NEWS.ru. Артист также процитировал отрывок из стихотворения русского поэта Михаила Лермонтова, которым, по его словам, Ширвиндт заканчивал спектакль.

Как будто отца потерял. <...> Мне кажется, я видел и узнал человека таким, каким его видели и знали только члены семьи. <...> Наш спектакль заканчивался стихотворением, которое Александр Анатольевич поставил в последний момент, его не было в пьесе. <...> Он говорил это на сцене, в последний раз это было летом прошлого года: «Я не хочу, чтоб свет узнал мою таинственную повесть: как я любил, за что страдал. Тому судья лишь Бог да совесть», — сказал Олешко.

Церемонию прощания с Ширвиндтом в Театре сатиры посетил в том числе телеведущий Иван Ургант. Он появился на мероприятии в черном костюме и возложил цветы к гробу народного артиста РСФСР. С Ширвиндтом дружила бабушка шоумена актриса Нина Ургант, семьи часто бывали друг у друга в гостях. По словам Урганта, он фактически рос на коленях у Ширвиндта.

Ширвиндт умер 15 марта. Народному артисту было 89 лет. Он скончался в больнице, предварительная причина смерти — проблемы с сердцем.