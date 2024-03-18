Иван Ургант возложил цветы к гробу Ширвиндта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иван Ургант с супругой Натальей

Шоумен Иван Ургант возложил цветы к гробу народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта, передает корреспондент NEWS.ru. Прощание проходит в Театре сатиры, президентом которого был артист.

С Ширвиндтом дружила бабушка телеведущего актриса Нина Ургант. По словам шоумена, семьи часто бывали друг у друга в гостях. Ургант вспомнил, что фактически рос на коленях у почившего артиста.

Ранее появилось видео с места прощания с Ширвиндтом. На кадрах видно, что у здания театра возложены цветы в память об ушедшем артисте. По центру от гроба стоит венок от президента России Владимира Путина, также прислали венок от администрации главы государства. Кроме того, замечены венки от театра Вахтангова, семьи певца Иосифа Кобзона, департамента культуры Москвы и телеведущего Андрея Малахова.

Ширвиндт скончался 15 марта в возрасте 89 лет. Художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров заявил, что артист умер в больнице. Предварительной причиной смерти Ширвиндта стали проблемы с сердцем. В 2019 году он перенес операцию, после чего ему поставили кардиостимулятор. Летом 2022 года у актера диагностировали стенокардию.