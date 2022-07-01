«Мы все в ужасе»: зачем уволили руководителей сразу трёх московских театров Почему сменилось руководство «Гоголь-центра», «Школы современной пьесы», «Современника», как реагируют на перестановки актёры и, главное, что это даст

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Под конец театрального сезона московский департамент культуры решил провести масштабные кадровые перестановки. Основателя «Школы современной пьесы» Иосифа Райхельгауза заменили на режиссёра Дмитрия Астрахана, вместо художественного руководителя «Гоголь-центра» Алексея Аграновича назначили сына советского актёра Юрия Яковлева Антона Яковлева, а полномочия Виктора Рыжакова в «Современнике» передали худсовету, состав которого пока неизвестен. NEWS.ru попытался разобраться, почему уволили руководителей сразу трёх московских театров, как реагируют на перестановки актёры и, главное, что это даст.

«Гоголь-центр» без Аграновича

Согласно формулировке департамента культуры Москвы, новые назначения «связаны с прекращением трудовых отношений и истечением трудовых договоров с прежним руководством учреждений». Депкульт столицы как учредитель столичных театров сменил не только худруков, но и директоров. Соответствующую должность в театре имени Гоголя получил Александр Бочарников, ранее возглавлявший Новосибирскую государственную филармонию и работавший в Театре сатиры под началом Александра Ширвиндта. А на пост директора Московского театра «Современник» назначен управленец и театральный педагог Юрий Кравец.

Увольнение худрука «Гоголь-центра» вызвало у театральной общественности больше всего эмоций. Несмотря на то что Кирилл Серебренников уже больше года не является руководителем театра, «Гоголь-центр» всё равно тесно связывали с именем и творческой программой режиссёра, пусть и под руководством актёра Алексея Аграновича.

Кстати, по документам «Гоголь-центр» все эти годы оставался Драматическим театром имени Гоголя, который до прихода Серебренникова считался почти синонимом неуспеха. Поэтому с юридической точки зрения никаких изменений не произошло. Театр Гоголя остаётся работать под новым руководством Антона Яковлева, который поставил ряд спектаклей в Малом театре и Театре сатиры. Между тем 29 июня на своей странице в социальных сетях Кирилл Серебренников написал, что «Гоголь-центр» закрыт.

Фото: vk.com/gogolcenter Алексей Агранович

30 июня после спектакля «Я не участвую в войне», посвящённого 100-летию поэта Юрия Левитанского, Алексей Агранович, который не только выступил режиссёром постановки, но и сам сыграл в ней, обратился к зрителям.

Сегодня мы закрываем девятый сезон, сегодня мы закрываем и сам проект «Гоголь-центр». Таковы реалии времени. Но мы говорим вам: «До свидания». Ведь мы все ещё живы. Давайте просто запомним этот день, — сказал со сцены Агранович.

После этого по видеосвязи к заполненному зрителями залу обратился Кирилл Серебренников. Он категорически не согласился с тем, что театр прощается со зрителями навсегда.

Если у человека забирают прописку, это не значит, что его убивают. «Гоголь-центр» — это идея свободы. Идея свободы может кончиться только с нами. Закончился этот адрес, появится другой. Мы молодые, а в России жить надо долго, — продекламировал из Франции режиссёр.

Однако ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский в беседе с NEWS.ru напомнил, что «Гоголь-центр» был проектной историей, рассчитанной на определённый временной период развития. И, по его словам, развития у театра не наблюдалось.

К сожалению, глубоко мною уважаемый Алексей Агранович новую жизнь в театр не вдохнул. Нельзя жить вчерашним днём. И когда стала понятна исчерпанность замысла, проект естественный образом закрылся, — сказал Заславский.

По его мнению, назначение Антона Яковлева объясняется желанием департамента культуры начать в театре им. Гоголя новую жизнь.

Сомневаюсь, что для Кирилла Серебренникова это было удивительно. В своё время он очень жёстко вошёл в стены театра им. Гоголя. И художественный руководитель не должен входить мягко. Художник приходит со своей программой, и его не должно интересовать, что здесь было до него. Потому что ничего сохранить в театре нельзя. Можно жить только новой насыщенной творческой жизнью. Тот худрук, который рассчитывает обеспечить продолжение курса своего предшественника, может обеспечить театру только достойную смерть, — объяснил Заславский.

Ранее в интернете появилась информация о том, что «Седьмая студия» Серебренникова, составляющая основной костяк труппы «Гоголь-центра», якобы планирует покинуть театр в полном составе. NEWS.ru попытался связаться с актёрами «Гоголь-центра» Никитой Кукушкиным, Александром Горчилиным и бывшим худруком Алексеем Аграновичем, но все они от комментариев отказались.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Виктор Рыжаков

«Современник» без Рыжакова

Не менее интересная ситуация происходит в «Современнике», которым после смерти Галины Волчек два с половиной года руководил Виктор Рыжаков. Сначала режиссёр привёл в театр многих своих учеников, затем провёл ребрендинг «Современника», чем вызвал немало критики в свой адрес, а после выпустил спектакль «Первый хлеб» с Лией Ахеджаковой. Постановка вызвала громкий скандал, после которого в театр с проверкой пришла прокуратура. Кроме того, «Современник» за время руководства Рыжакова покинули ведущие актёры: сначала Сергей Гармаш, а после — Чулпан Хаматова.

Теперь «Современником», по задумке депкульта, вместе с новым директором Юрием Кравцом будет руководить художественный совет, состав которого пока неизвестен. Вероятно, власти исходят из исторического опыта театра, когда в первые годы существования им коллективно руководили Олег Ефремов, Олег Табаков, Галина Волчек и другие основатели «Современника».

Я даже не знаю, как реагировать [на увольнение худрука и создание худсовета]. Мы все в ужасе. Перезваниваемся, разговариваем. Нас же тоже всех перед фактом ставят. Ничего не знаем и только догадками делимся, — рассказала NEWS.ru актриса Лия Ахеджакова.

Однако Григорий Заславский считает, что «Рыжакова надо было ещё раньше освободить [от занимаемой должности]».

Это не его театр. Он его не чувствует, не понимает. Либо театр выпускал никем не замеченные премьеры, либо они вызывали скандалы. «Современник» был театром первого экрана, а Рыжаков допустил на сцене антрепризы и ставил такие же постановки. Возникают как минимум вопросы. Потому Рыжаков не справился, — убеждён ректор ГИТИСа.

На вопрос о целесообразности создания худсовета в «Современнике» Заславский ответил, что это «ужасное решение». По его мнению, ни один театр не может управляться худсоветом.

NEWS.ru запросил комментарии у актёров «Современника» Марии Селянской, Сергея Юшкевича и бывшего худрука Виктора Рыжакова, но те отвечать на вопросы отказались.

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Иосиф Райхельгауз

«Школа современной пьесы» без Райхельгауза

Одним из самых спорных решений стало увольнение Иосифа Райхельгауза с поста художественного руководителя созданного им же театра «Школа современной пьесы». Спустя 33 года труппа получила нового руководителя Дмитрия Астрахана, который имеет большой послужной список в качестве режиссёра фильмов и спектаклей, в том числе и в «Школе современной пьесы». Но в последние годы о нём было мало что слышно.

Я не могу объективно комментировать это, потому что для меня Иосиф Райхельгауз — человек близкий. Он создал ни на что не похожий и неповторимый театр. Мне это решение не понятно ни с какой точки зрения, — признался Заславский.

Одной из версий увольнения театроведы называют политические заявления одессита, которые он мог делать в узком кругу. Однако, по словам ректора ГИТИСа, в течение последних месяцев режиссёр не раз демонстрировал свою лояльность и готовность к компромиссу, поэтому убирать его из «Школы современной пьесы» кажется Заславскому «очень жестоким решением».

Необходимость любого кадрового изменения всегда можно аргументировать низкими финансовыми показателями и творческими провалами. Однако на последние премьеры театра, в том числе спектакля «Все тут» Дмитрия Крымова, невозможно было попасть. У Иосифа Райхельгауза были большие планы на новый сезон. И информацию о перестановках, о которых рассказали СМИ накануне официального решения департамента, режиссёр воспринял с присущей ему иронией: «Не дождётесь!».

К каким последствиям приведут столь масштабные кадровые изменения, судить пока рано. Единственной чётко озвученной на данный момент претензией представителей коллективов, с которыми пообщался NEWS.ru, к чиновникам, как и в случае со слиянием театров, является скупая формулировка принятого решения и нежелание департамента культуры в живом диалоге объяснить его мотивацию.