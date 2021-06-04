Поплавская назвала памятник Галине Волчек «глумлением» над актрисой

https://static.news.ru/photo/1bdebea2-c5a1-11eb-98ba-96000091f725_660.jpg Галина Волчек Фото: Alexander Keltik/Russian Look/Global Look Press

Яна Поплавская пришла в ужас от монумента на могиле Галины Волчек и назвала его глумлением над легендарным худруком «Современника». Своё мнение исполнительница роли Красной Шапочки выразила в Instagram.

Актрису возмутило изображение Волчек со всеми внешними недостатками, да ещё и с сигаретой в руке. Автор памятника изменил до неузнаваемости лицо театрального режиссёра.

По словам Поплавской, уж лучше бы родственники Галины Волчек оставили самую простую плиту с фотографией на её могиле, что было бы скромно, достойно.

А это безобразие, совершенно бесталанное творение, ужас архитектуры и скульптуры... Давайте каждому курящему человеку на памятниках приделывать сигарету, а каждому хоть раз выпивавшему — бутылку. Давайте подчёркивать все морщинки и бородавки, косые глаза и огромные уши, — не сдержала эмоций актриса.

Поплавская призналась, что после увиденного будет пересматривать записи фильмов и спектаклей с Галиной Борисовной и помнить её такой, какой она была на самом деле, а не то, что «увидел» в худруке известного театра скульптор.

Как сообщалось ранее, автор скандального памятника Галине Волчек, появившегося на днях на могиле бывшего худрука «Современника» на Новодевичьем кладбище, Григорий Франгулян рассказал свою задумку. Он объяснил неузнаваемость актрисы тем, что все запомнили её в пожилом возрасте, а на его скульптуре она молодая.