«Зачем стулья ломать?»: в «Современнике» оценили отъезд Хаматовой из России

Заслуженный артист России Сергей Юшкевич рассказал NEWS.ru о проблемах, с которыми столкнулся театр «Современник» в связи с решением актрисы Чулпан Хаматовой покинуть страну. По его словам, из-за отъезда артистки из России в Латвию в театрах, где шли спектакли с её участием, «всё посыпалось». Юшкевич предположил, что «у Чулпан поменялись приоритеты и для неё гражданская позиция стала важнее профессионального долга». Актёр, игравший вместе с Чулпан Хаматовой в спектакле «Враги. История любви», признался, что не знал о планах коллеги.

В театре нас поставили перед фактом, и Виктор Рыжаков (художественный руководитель «Современника». — NEWS.ru) предложил на роль Маши, которую исполняла Чулпан, кандидатуру Светланы Ивановой. И всего за три репетиции она это сделала. Света реально совершила подвиг: за столь короткий срок ввелась на главную женскую роль в сложную историю. И справилась очень достойно, отыграла спектакли 15 и 16 марта, — рассказал Сергей Юшкевич.

По словам артиста, уроженца Украины, в театре «Современник» стараются не обсуждать решение Хаматовой об отъезде. Актёр признался, что у него неоднозначное отношение к поступку коллеги.

Я уважаю любую позицию Чулпан, мы вместе порядка 30 лет. Но помните, как было у Чехова: «Ну, ты, положим, идейный человек. Покорнейше тебя благодарим за это, кланяемся тебе низко, но зачем же стулья ломать?» (Цитата из комедии «Леший. — NEWS.ru). Здесь стулья были сломаны, однако мы их починили. Очень люблю Чулпан, но у меня неоднозначное отношение к её поступку, — отметил актёр.

Сергей Юшкевич подчеркнул, что личное мнение артиста «не повод лишать зрителей, оплативших билеты, качественного вечера».

Но видимо, у Чулпан поменялись приоритеты и для неё гражданская позиция стала важнее профессионального долга. И то, что всё посыпалось в театрах, для неё имеет небольшое значение, — заключил он.

Ранее председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов в беседе с NEWS.ru оценил решение Чулпан Хаматовой переехать из России в Латвию. По его словам, она и другие звёзды могли критиковать спецоперацию России на Украине за деньги. Сейчас на них будет клеймо предателя, хотя они явно этого не ожидали, считает глава организации.

20 марта актриса и учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова подтвердила, что в настоящее время живёт в своём доме в латвийской деревне. Решение о том, что пока не вернётся в Россию, она приняла после зарубежного отпуска. Актриса призналась, что имеющихся денег ей хватит на три-четыре месяца.