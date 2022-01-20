Худрук театра «Современник» Виктор Рыжаков заразился «омикроном»

У художественного руководителя московского театра «Современник» Виктора Рыжакова выявили новый штамм коронавируса «омикрон», сообщает РЕН ТВ со ссылкой на представителей учреждения культуры. Сейчас 61-летний худрук находится на карантине и продолжает работать дистанционно.

В начале недели у него был зафиксирован «омикрон». Болезнь проходит без каких-либо осложнений. За её течением наблюдают специалисты из 52-й больницы, а также помогает семейный доктор, — сказано в сообщении.

Отмечается, что поводов для беспокойства нет. В театре надеются, что в скором времени Рыжаков выздоровеет и вернётся к привычному ритму жизни.

Известно, что в конце 2020 года он уже болел коронавирусом. Госпитализация ему не потребовалась, а карантин он также проходил в домашних условиях.

Ранее сообщалась, что коронавирусом заболел чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе российский боец Хабиб Нурмагомедов. Это показал результат его ПЦР-теста. На карантин он был помещён в гостиничном номере в Сингапуре, где должен был состояться турнир по смешанным единоборствам One Championship. На соревнованиях должен был выступить подопечный россиянина Сайгид Изагахмаев.