Гармаш озвучил многомиллионную сумму, заработанную на рекламе банка

Сергей Гармаш рассказал, что за три года заработал на рекламе банка 97 млн рублей. Это больше, чем за три года его работы в театре и съёмках в кино, пишет KP.RU.
Рекламная кампания Гармаша
Часть этого времени уходила на подготовку, такие, как грим, причёска, подбор одежды. Также Гармашу предоставляли два часа перерыва на обед.
В прошлом году актёр со скандалом покинул театр «Современник», где проработал с 1984 года. Ему не понравилась политика нового руководства, которое пришло в театр после смерти бессменного худрука Галины Волчек.
Ранее Сергей Гармаш отреагировал на скандал в театре «Современник» из-за спектакля «Первый хлеб», который в настоящее время проверяет СК РФ на предмет наличия оскорбления ветеранов.