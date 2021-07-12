Гармаш озвучил многомиллионную сумму, заработанную на рекламе банка

Сергей Гармаш рассказал, что за три года заработал на рекламе банка 97 млн рублей. Это больше, чем за три года его работы в театре и съёмках в кино, пишет KP.RU.

Рекламная кампания Гармаша состояла из нескольких фотосессий и видеосъёмок, фото актёра стоили 1,2 млн рублей, видеосъёмка — 6 млн рублей. Стороны изначально договорились, что артист будет работать по 12 часов в день.

Часть этого времени уходила на подготовку, такие, как грим, причёска, подбор одежды. Также Гармашу предоставляли два часа перерыва на обед.

В прошлом году актёр со скандалом покинул театр «Современник», где проработал с 1984 года. Ему не понравилась политика нового руководства, которое пришло в театр после смерти бессменного худрука Галины Волчек.

Ранее Сергей Гармаш отреагировал на скандал в театре «Современник» из-за спектакля «Первый хлеб», который в настоящее время проверяет СК РФ на предмет наличия оскорбления ветеранов.