Ахеджакова объяснила, кто «натравил» на неё ветеранов войны

Актриса театра и кино Лия Ахеджакова раскрыла свою версию причины жалобы организации «Офицеры России» на спектакль «Современника» «Первый хлеб», который вчера, 29 июля, поручил проверить глава СК РФ Александр Бастрыкин. Артистка считает: ветеранов на неё «натравили» противники руководителя театра Виктора Рыжакова. Об этом сообщает РБК.

Есть люди в театре, которые не хотели, чтобы Рыжаков стал главным режиссёром, и это последствия, — заявила актриса.

По мнению Ахеджаковой, обвинения в оскорблении ветеранов и пропаганде однополой любви не что иное, как попытка помешать Виктору Рыжакову работать в театре, который он возглавил после смерти Галины Волчек. Актриса, сыгравшая в спектакле бабушку Нурию, задаётся риторическим вопросом, «кто натравил этих людей», при этом сразу же добавляя, что «примерно понимает кто». Ахеджакова назвала происходящее «терроризмом» и отметила, что подобная ситуация уже случалась раньше в Театре.doc.

Ранее разразился громкий скандал вокруг спектакля «Современника» «Первый хлеб». Общественная организация «Офицеры России» посчитала постановку оскорбительной для ветеранов и пропагандирующей однополую любовь, после чего в монолог героини Лии Ахеджаковой были внесены изменения. «Офицеры России» уже оценили новую версию спектакля. Также глава организации в беседе с NEWS.ru ответил на слова Ахеджаковой, обвинившей «Офицеров России» в желании лишить её почётного звания народной артистки России.