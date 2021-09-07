Театр Вахтангова откроет памятник Этушу, Яковлеву и Лановому

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова решил увековечить память об актёрах Владимире Этуше, Юрие Яковлеве и Василие Лановом. У Симоновской сцены театра появится памятник этим деятелям культуры, рассказал директор театра Кирилл Крок на сборе труппы, посвящённом началу нового сезона и 100-летнему юбилею театра. Его слова приводит ТАСС.
Он отметил: комиссия Мосгордумы уже
Также директор театра рассказал, что дочь народного артиста СССР Михаила Ульянова, который при жизни отдал театру Вахтангова свыше 50 лет, передаст театру его личные вещи, а также государственные награды. Театра планирует обустроить у себя в здании экспозицию, посвященную актёру.
Актёр театра и кино Владимир Этуш умер в возрасте 96 лет. 8 марта 2019 года ему стало плохо. Этуша увезли на скорой в реанимацию одной из московских больниц. Он был без сознания, сообщает сайт «Театрал». 9 марта того же года стало известно о кончине актёра.
Юрий Яковлев, больше известный как Ипполит в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», умер 30 ноября 2013 года. В 2019-м ему открыли мемориальную доску в Плотниковом переулке на фасаде дома № 10.
Василий Лановой заболел 1 января 2021 года. На следующий день тест показал положительный результат на коронавирус. Вместе с артистом заразилась и его супруга Ирина Купченко, обоих поместили в больницу. Состояние актёра резко ухудшилось 28 января. Его перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Вечером Ланового не стало.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге поставят памятник известному советскому рок-музыканту Александру Башлачёву. Решение поддержала комиссия по культуре, сохранению историко-культурного наследия и туризму Общественной палаты.