Театр Вахтангова откроет памятник Этушу, Яковлеву и Лановому

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова решил увековечить память об актёрах Владимире Этуше, Юрие Яковлеве и Василие Лановом. У Симоновской сцены театра появится памятник этим деятелям культуры, рассказал директор театра Кирилл Крок на сборе труппы, посвящённом началу нового сезона и 100-летнему юбилею театра. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил: комиссия Мосгордумы уже утвердила увековечивание памяти артистов. Крок полагает, что памятник появится до конца текущего сезона.

Также директор театра рассказал, что дочь народного артиста СССР Михаила Ульянова, который при жизни отдал театру Вахтангова свыше 50 лет, передаст театру его личные вещи, а также государственные награды. Театра планирует обустроить у себя в здании экспозицию, посвященную актёру.

Актёр театра и кино Владимир Этуш умер в возрасте 96 лет. 8 марта 2019 года ему стало плохо. Этуша увезли на скорой в реанимацию одной из московских больниц. Он был без сознания, сообщает сайт «Театрал». 9 марта того же года стало известно о кончине актёра.

Юрий Яковлев, больше известный как Ипполит в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», умер 30 ноября 2013 года. В 2019-м ему открыли мемориальную доску в Плотниковом переулке на фасаде дома № 10.

Василий Лановой заболел 1 января 2021 года. На следующий день тест показал положительный результат на коронавирус. Вместе с артистом заразилась и его супруга Ирина Купченко, обоих поместили в больницу. Состояние актёра резко ухудшилось 28 января. Его перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Вечером Ланового не стало.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге поставят памятник известному советскому рок-музыканту Александру Башлачёву. Решение поддержала комиссия по культуре, сохранению историко-культурного наследия и туризму Общественной палаты.