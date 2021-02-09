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Он играл в таких фильмах, как «Верность», «Доктор Лиза», «Юморист», «Кислота», «О чём говорят мужчины» и в других
Театр

Что нужно знать о новом худруке «Гоголь-центра» Алексее Аграновиче

16:22, 09 февраля 2021 44
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сегодня, 9 февраля, актёра, режиссёра и продюсера Алексея Аграновчиа назначили художественным руководителем «Гоголь-центра». Ранее Кирилл Серебренников сообщил о том, что покидает эту должность, продлевать контракт с режиссёром не стали.

Агранович известен не только как актёр, но и как профессионал в области продюсирования и режиссуры различных творческих мероприятий. По словам его коллег, назначение Аграновича на новый пост — хорошая новость для «Гоголь-центра». Факты о новом худруке одного из самых популярных московских театров — в галерее NEWS.ru.

Родился в семье кинооператора и режиссёра Михаила Аграновича и актрисы Эмилии Кулик

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Агранович дружит с бывшим худруком «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым

alexey_agranovich/instagram.com

Он является режиссёром многих мероприятий в мире кино и театра – ММКФ, «Кинотавра» и других

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Агранович женат на актрисе Виктории Толстогановой

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В 1991—1994 годы учился на актёрском курсе Альберта Филозова и Армена Джигарханяна

АГН «Москва»

Он играл в таких фильмах, как «Верность», «Доктор Лиза», «Юморист», «Кислота», «О чём говорят мужчины» и в других

Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Вместе с супругой воспитывает сына Ивана

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

По словам коллег Аграновича, ему не очень удаётся режиссировать спектакли, но в организации мероприятий в мире кино и театра он настоящий ас

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В 1994—1995 годах Агранович был представителем группы ДДТ

alexey_agranovich/instagram.com

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