Что нужно знать о новом худруке «Гоголь-центра» Алексее Аграновиче

Сегодня, 9 февраля, актёра, режиссёра и продюсера Алексея Аграновчиа назначили художественным руководителем «Гоголь-центра». Ранее Кирилл Серебренников сообщил о том, что покидает эту должность, продлевать контракт с режиссёром не стали.

Агранович известен не только как актёр, но и как профессионал в области продюсирования и режиссуры различных творческих мероприятий. По словам его коллег, назначение Аграновича на новый пост — хорошая новость для «Гоголь-центра». Факты о новом худруке одного из самых популярных московских театров — в галерее NEWS.ru.

Родился в семье кинооператора и режиссёра Михаила Аграновича и актрисы Эмилии Кулик Кирилл Зыков/АГН «Москва» Агранович дружит с бывшим худруком «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым alexey_agranovich/instagram.com Он является режиссёром многих мероприятий в мире кино и театра – ММКФ, «Кинотавра» и других Кирилл Зыков/АГН «Москва» Агранович женат на актрисе Виктории Толстогановой Кирилл Зыков/АГН «Москва» В 1991—1994 годы учился на актёрском курсе Альберта Филозова и Армена Джигарханяна АГН «Москва» Он играл в таких фильмах, как «Верность», «Доктор Лиза», «Юморист», «Кислота», «О чём говорят мужчины» и в других Anatoly Lomokhov/Global Look Press Вместе с супругой воспитывает сына Ивана Komsomolskaya Pravda/Global Look Press По словам коллег Аграновича, ему не очень удаётся режиссировать спектакли, но в организации мероприятий в мире кино и театра он настоящий ас Кирилл Зыков/АГН «Москва» В 1994—1995 годах Агранович был представителем группы ДДТ alexey_agranovich/instagram.com