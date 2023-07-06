Несколько российских спортсменок выступают за Сирию. Как это произошло? Атлеты при странных обстоятельствах оказались в списке участников Панарабских игр

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Анастасия Сорокина

У российских поклонников спорта появился повод узнать об Панарабских играх — соревнованиях, проходящих в Алжире и по количеству представленных видов спорта напоминающих Олимпиаду. Оказалось, что в списке участников фигурирует несколько российских атлетов с измененными именами, у некоторых были изменены и даты рождения. Все они включены в состав сборной Сирии, хотя спортивное гражданство меняли лишь двое. В России произошедшее вызвало недоумение. Подробнее о ситуации, а также о реакции на нее — в материале NEWS.ru

Кто первым обратил на это внимание?

Неожиданное открытие совершил бывший журналист «Матч ТВ» Сергей Лисин, который разместил информацию в своем Telegram-канале «Голый спорт». На сайте Панарабских игр он обнаружил в составе сборной Сирии семь россиянок, причем только две из них — гимнастка Александра Максимова и дзюдоистка Милана Мугу — официально прошли процедуру смены гражданства и могут выступать за новую команду, что и собираются сделать в Алжире. Присутствие в этом списке остальных представительниц России стало сюрпризом.

Какие российские спортсменки нелегально оказались в составе сборной Сирии?

Сирийками в обход всех правил оказались бадминтонистка Дарья Джеджула, имя которой на сайте поменяли на Dasha, велогонщицы Татьяна и Дарья Мальковы, которых представили как Tatia и Darie, легкоатлетка Карина Полудкина (Karina Polud) и пловчиха Анастасия Сорокина (Enas Sorkine). Кроме того, у Дарьи Мальковой была указана неверная дата рождения — 5 июля 2001-го вместо 16 ноября 2000-го, а Джедула «помолодела» сразу на четыре года. Главное, что все россиянки до сих пор числятся в основных или резервных списках сборной страны и о смене гражданства их федерациям ничего не известно.

Фото: Социальные сети Дарья Джеджула (слева)

Что сказали попавшие в список россиянки?

Велогонщица Дарья Малькова подтвердила, что действительно побывала в Сирии, однако участвовать в Панарабских играх не собиралась.

«Это было частное предложение, там были хорошие условия, что мне оплатят перелет, отель — так и есть, что я смогу тренироваться на шоссе. Мне нужно было подкатать местных девочек для этих Игр как спарринг‑партнеру. Я подумала: „Почему нет?“ Конечно, гражданство я менять не собираюсь и не собиралась участвовать в Панарабских играх, а также ехать в Алжир. Я возвращаюсь в Россию, у меня скоро чемпионат России на треке», — заявила Малькова «Матч ТВ».

Пловчиха Сорокина подтвердила, что на нее действительно выходили представители Сирии с предложением поучаствовать в Панарабских играх как в коммерческом старте.

«Организаторы сказали, что не будет никаких проблем. В итоге, когда ситуация изменилась, мы приняли решение сняться с соревнований, чтобы не было никаких проблем. Вернусь в Россию, выступлю на финале Кубка в Казани», — рассказала Сорокина «Матч ТВ».

Больше никто из указанных спортсменок не комментировал ситуацию, высказывались лишь представители их федераций и тренеры.

Что думают о случившемся российские спортивные функционеры и сирийцы?

В Национальной федерации бадминтона России заявили, что ничего не слышали о намерении Джедулы менять гражданство и будут разбираться в ситуации. О присутствии в списке Полудкиной в интервью ТАСС высказался главный тренер сборной России по легкой атлетике Руслан Маценко. Он отметил, что, по неподтвержденной информации, метательнице копья предлагали неплохие деньги за переход в другую страну, но та ответила категорическим отказом и сейчас находится на родине. Теперь во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) будут разбираться, как их спортсменка попала в список участниц Панарабских игр.

Кроме того, ситуацию официально прокомментировало Министерство спорта России в ответе на запрос Sports.ru.

«Информация, указанная на сайте турнира, не соответствует действительности. Указанные на сайте организаторов турнира спортсмены не принимают участие в Панарабских играх и не заявляли о смене спортивного гражданства», — говорится в заявлении.

Что говорят в арабских СМИ

Глава Сирийской спортивной федерации Фирас Муалла заявил, что не будет никаких российских спортсменов в сборной Сирии на Играх арабских государств.

«В сборной, готовящейся к Алжиру, нет ни одного спортсмена, который бы не был сирийцем», — сказал чиновник.

Муалла добавил, что несколько российских спортсменов действительно обратились в международные спортивные федерации, чтобы им разрешили получить гражданство Сирии и выступить с сирийской сборной, но в итоге их запросы отклонили.

Ранее сообщалось, что на сайте Арабских игр появились профили российских спортсменок — бадминтонистки Дарьи Джеджулы, велосипедисток Татьяны и Дарьи Мальковых, легкоатлетки Карины Полудкиной и пловчихи Анастасии Сорокиной.

При этом корреспондент NEWS.ru изучил английскую и арабскую версию официального сайта мероприятия и действительно нашел там страницы с информацией о спортсменках с российскими именами в сборной Сирии.

Что интересно, создатели сайта указали неправильные даты рождения девушек и допустили ряд ошибки в написании их имен и фамилий. Так, Полудкина стала просто Полуд, фамилию сестер Мальковых указали, как Малько, а Сорокину сделали Соркиной.

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