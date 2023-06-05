«Уехали и уехали»: Запашный о переходе Дэвис и Смолкина в сборную Грузии Эдгард Запашный осудил переход фигуристов Дэвис и Смолкина за переход в сборную Грузию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эдгард Запашный

Смена спортивного гражданства фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина и их переход в сборную Грузии не должны вызвать большого резонанса, считает дрессировщик Эдгард Запашный. Комментируя ситуацию «Народным Новостям», он при этом осудил спортсменов за такое решение в тех условиях, в которых оказалась страна. По его словам, «нужно взять на карандаш» факт того, когда именно люди переходят в сборные других стран.

Сейчас непростое время. Поэтому нужно взять «на карандаш» именно факт того, когда именно люди приняли решение сменить гражданство. <...> Здесь, я думаю, ничего не произойдет, о чем можно нам потом пожалеть. Уехали и уехали, — подчеркнул дрессировщик.

По словам артиста, многие осознают важность России ближе к старости и начинают жалеть о принятых решениях и упущенных возможностях в своей стране. Запашный напомнил, что также некоторые иноагенты уже сейчас пытаются вернуться обратно.

Дрессировщик отметил, что не может давать личные оценки фигуристам, так как не знаком с ними. Он добавил, что несколько десятилетий можно наблюдать то, как люди меняют спортивное гражданство. Запашный привел в пример бразильских футболистов и игроков клуба «Зенит» Малкома и Клаудиньо, получивших российское гражданство. При этом фигуристы должны осознавать, что в непростое время идеологически подвели Россию, считает артист. По его мнению, в стране остается множество талантливых спортсменов, которые смогут принести медали.

Запашный также высказался против выступления российских спортсменов под нейтральным флагом. По его словам, это превратилось в политическое давление. Он посоветовал брать пример с боксеров, которые отказались выступать без флага.

Если люди готовы ехать на соревнования под нейтральным флагом, то в этом случае нужно убрать все государственное финансирование, которым они пользуются — от зарплаты до создания всех условий. Я так считаю, — заключил Запашный.

Заслуженный тренер по фигурному катанию Алексей Горшков ранее заявил, что российский танцевальный дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина имеет право на переход в сборную Грузии. По его словам, это сложный вопрос, поскольку спортсмены год были на блоке.