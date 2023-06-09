В МОК поблагодарили Макрона за позицию по спортсменам из РФ и Белоруссии

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Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за его заявление об автономии спорта и допуске россиян и белорусов на Олимпиаду. Президент МОК добавил, что комитет при сотрудничестве Парижа продолжит работу по реализации этого решения.

Президент Бах поблагодарил президента Макрона за его слова на саммите G7 в Хиросиме о приверженности автономии спорта и допуске спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, которые повторяют позицию МОК по этому вопросу, — сказано в публикации.

Отмечается, что решение МОК по участию спортсменов из России и Белоруссии будет «принято в надлежащее время».

Ранее олимпийская чемпионка 2020 года по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила NEWS.ru, что отстранение спортсмена от международных соревнований — это очень обидно. По ее мнению, Олимпийские игры без участия какой-либо из стран не приводят к единению мира. Она добавила, что в нынешней ситуации мотивировать себя на новые победы стало гораздо сложнее.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин ранее сообщил, что отказался от участия в Кубке мира ФИДЕ (Международная шахматная федерация). Он отметил, что федерация запретила ему в ходе турнира использовать флаг и гимн РФ. По этой причине Карякин не принял приглашение ФИДЕ.