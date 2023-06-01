Российский шахматист отказался играть на Кубке мира без гимна и флага Карякин: не буду выступать на Кубке мира по шахматам без флага и гимна России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Карякин

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в Telegram сообщил, что отказался от участия в Кубке мира ФИДЕ (Международная шахматная федерация). Он отметил, что федерация запретила ему в ходе турнира использовать флаг и гимн РФ. По этой причине Карякин не принял приглашение ФИДЕ.

Дорогие друзья, обращаюсь к вам по такому важному моменту. Дело в том, что я получил приглашение от ФИДЕ на участие в Кубке мира. Это мой любимый турнир, он проходит по нокаут-системе. Я не раз очень успешно там выступал. Дело в том, что в предстоящем турнире я не смогу представлять свою страну, не смогу играть под своим флагом и в случае успешного выступления не смогу услышать гимн России. Соответственно, я категорически против этого, моя позиция не меняется, я ее много раз высказывал, — заявил Карякин.

В апреле шахматист уже отмечал, что не готов играть без российских гимна и флага. Он также предположил, что условия участия в международных турнирах для российских спортсменов будут и дальше ужесточаться. По словам шахматиста, он не согласен и на подписание писем против своей страны.

Спортсмен подчеркнул, что воспринимает такие условия на турнирах как угрозу национальной безопасности и государству. И по этой причине гроссмейстер отказывается от сотрудничества с организациями, вводящими подобные условия.