«Устала от нейтральных флагов»: гимнастка о допуске российский атлетов Олимпийская чемпионка Мельникова: отстранение от соревнований — это очень обидно

Отстранение спортсмена от международных соревнований — это очень обидно, заявила NEWS.ru олимпийская чемпионка 2020 года по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова на полях форума «Сообщество». По ее мнению, Олимпийские игры без участия какой-либо из стран не приводят к единению мира. Она добавила, что в нынешней ситуации мотивировать себя на новые победы стало гораздо сложнее.

Я устала от нейтральных флагов, если честно. Нам хватило нейтрального флага в Токио — было очень обидно, когда мы стояли на пьедестале Олимпийских игр. Возможно, это был единственный момент в моей жизни, когда я оказалась на 1 месте Олимпийских игр, и при этом без флага своей страны... Было обидно и грустно, — поделилась спортсменка.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин ранее сообщил, что отказался от участия в Кубке мира ФИДЕ (Международная шахматная федерация). Он отметил, что федерация запретила ему в ходе турнира использовать флаг и гимн РФ. По этой причине Карякин не принял приглашение ФИДЕ.

Спортсмен подчеркнул, что воспринимает такие условия на турнирах как угрозу национальной безопасности и государству. И по этой причине гроссмейстер отказывается от сотрудничества с организациями, вводящими подобные условия.