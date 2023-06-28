«Как моя теща»: пробежавшая 100 метров толкательница ядра покорила соцсети Чемпионка Бельгии Джолиен Бумкво стала звездой интернета

Фото: Erik Van Leeuwen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джолиен Бумкво

Чемпионка Бельгии по метанию молота и толканию ядра Джолиен Бумкво пробежала стометровку с барьерами на Европейских играх, чтобы спасти команду от дисквалификации. NEWS.ru рассказывает о случае, произошедшем на турнире в Польше, и вспоминает другие подобные эпизоды.

Почему толкательнице ядра пришлось бежать стометровку

Европейские игры — это не индивидуальный, а командный чемпионат. В этом году россияне в нем не участвуют. Общий зачет складывается из баллов всех выступивших спортсменов. Бельгийки Анна Загр и Ханна Клаес не смогли участвовать в беге на 100 метров с барьерами из-за травм. Согласно правилам игр, из-за пропуска одного из соревнований всю команду Бельгии сняли бы с турнира.

За участие в забеге можно было получить очко, поэтому за день до старта метательница молота и толкательница ядра Джолиен Бумкво согласилась заменить коллег на дорожке. В своей дисциплине она заняла седьмое место среди 16 участниц с результатом 16,58 метра.

Какой результат показала Бумкво

Бумкво пробежала 100 метров и заняла 15-е место: она отстала от победительницы на 19 секунд. Однако Джолиен удалось преодолеть все барьеры и заработать для своей команды два очка — второе она получила из-за дисквалификации швейцарки Дитаджи Камбунджи, допустившей фальтстарт.

Напротив времени Бумкво сразу после финиша загорелся значок Season best — лучшее время в сезоне. И это неудивительно: это ее первый официальный забег в жизни.

«Я не создана для бега с барьерами. Но, наверное, это был лучший чемпионат Европы. Я получила тут очень приятный опыт. В моей голове забег выглядел немного более элегантно, чем на видео, но могло быть и хуже. Я волновалась все время, что провела в забеге и горжусь собой, что пробежала дистанцию менее чем за минуту», — сказала спортсменка после соревнований.

Она добавила, что узнала о предстоящем ей забеге на 100 метров с барьерами еще до соревнований по толканию ядра. Целью спортсменки было «насладиться моментом, потому что такое бывает раз в жизни». К тому же она знакома с дисциплиной, в которой ей пришлось принять участие: до 24 лет Джолиен включала подобные упражнения в свои тренировки. Сейчас Бумкво 29 лет.

Однако заработанные Джолиен в беге очки не помогли команде. Бельгия заняла 14-е место в командном зачете и вылетела во второй дивизион. Европейские игры продлятся до 2 июля, потому у команды еще есть время показать лучший результат.

Как отреагировала на забег Бумкво Европейская ассоциация легкой атлетики

После финиша Бумкво трибуны аплодировали ей, а соперницы — хвалили за смелость. Видео забега толкательницы ядра стало вирусным в социальных сетях. Европейская ассоциация легкой атлетики даже посвятила Джолиен отдельный пост.

«Каждое очко имеет значение. Толкательница ядра соревнуется за команду Бельгии в беге на 100 метров с препятствиями — это новый уровень преданности», — говорится в подписи к ролику.

Какой была реакция болельщиков на забег Бумкво

Любителям легкой атлетики понравилось выступление Бумкво. Некоторые из них предложили коллегам спортсменки на следующем турнире заменить ее в толкании ярда и метании молота. Другие захотели увидеть Джолиен в прыжках с шестом.

«Как бывший легкоатлет ответственно заявляю: бег с барьерами — это очень сложно, а девушка — молодец»; «Тетя впечатляющая!»; «Прямо как моя теща: вес тот же и барьеров не видит», «Забавная история, веселый забег. В футболе нет вратаря — игрок встает в ворота. Так почему бы дискоболке не выручить бегуний?!» — писали пользователи на спортивных сайтах, комментируя новость о забеге Бумкво.

Кто еще выступал не в своих дисциплинах

Подобная история произошла с 130-килограмовым самоанцем Тревором Мисипекой. В 2001 году он приехал на чемпионат мира, чтобы толкать ядро, но ему пришлось принять участие в забеге на 100 метров, который его моментально прославил. В последний момент международная федерация приняла решение: спортсмены малых стран не смогут участвовать в метаниях и технических видах. В качестве альтернативы Мисипеке предложили попробовать свои силы в беге. Он выбрал стометровку, которую преодолел с результатом 14,28 секунды.

В 2011 году самоанец Согелау Тувалу не прошел квалификацию в толкании ядра и заявился на бег, обновив антирекорд чемпионатов мира — 15,66 секунды.

Но были и случаи, когда спортсменам не нравилось, что им меняли соревнование. Летом 2021 года белорусская спринтерша Кристина Тимановская так и не пробежала нужную дистанцию на Олимпиаде в Токио.

В социальных сетях она раскритиковала руководство команды за то, что ее поставили в непрофильную эстафету 4×400 метров из-за недостатка кадров. Позже она удалила свой пост, но это никак не повлияло на дальнейшие события. Затем в Сеть попал жесткий разговор спортсменки с тренером команды Юрием Моисевичем и чиновником Артуром Шумаком.

В итоге Тимановская получила политическое убежище в Польше, а Моисевича и Шумака лишили аккредитации. Позже Тимановской предоставили польское гражданство.

«Теперь официально полька... Иногда нужно пожертвовать чем-то ради того, чтобы снова стоять на пьедестале, и мне пришлось это сделать. Сегодня я даю вам слово, что я буду стараться на все 100%, чтобы показать свой максимум. И даже если я буду стоять на пьедестале как полька, знайте, эта медаль будет для всех белорусов», — написала Тимановская по случаю получения нового паспорта.

Переезд в новую страну не помог Кристине преуспеть в спорте. Первый год она не могла принимать участие в соревнованиях из-за отсутствия гражданства, а сейчас не показывает высоких результатов.

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