Чемпион мира по легкой атлетике сломал ключицу, упав с мотоцикла Чемпион мира по легкой атлетике Шубенков сломал ключицу, упав с мотоцикла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Шубенков

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков сломал ключицу, сообщил ТАСС его тренер Сергей Клевцов. Наставник спортсмена сообщил, что легкоатлет упал со своего нового мотоцикла. На вопрос, когда Шубенков сможет вернуться к соревнованиям, Клевцов сказал, что это во многом зависит от самого спортсмена.

Сергей упал с недавно купленного мотоцикла в четверг вечером, когда поехал после тренировки покататься по лесу, завтра он собирается поехать к нашему барнаульскому травматологу, чтобы понять, нужно ли делать операцию, — рассказал тренер.

Шубенков ранее высказался о благосостоянии российских футболистов. Легкоатлет признался, что завидует им, но отметил, что футболисты не оправдывают ожиданий болельщиков.

При этом россиянин признался, что его отношение к футболистам изменил форвард «Динамо» и сборной России Федор Смолов. По словам Шубенкова, он удивился способности игрока складывать слова в предложения.

До этого о высоких зарплатах футболистов высказалась двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая. Она отметила, что в России к этому виду спорта приковано повышенное внимание.