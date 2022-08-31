Сбежавшая из Белоруссии во время ОИ легкоатлетка получила польский паспорт Сбежавшая из Белоруссии легкоатлетка Кристина Тимановская стала гражданкой Польши

Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская сообщила в соцсетях, что получила гражданство Польши. Во время Олимпиады-2020 в Токио у Тимановской возник конфликт с руководством сборной Белоруссии, она сообщила об угрозах в свой адрес в аэропорту и сбежала в Польшу, где получила политическое убежище.

Теперь официально полька.... Иногда нужно пожертвовать чем-то ради того, чтобы снова стоять на пьедестале, и мне пришлось это сделать. Сегодня я даю вам слово, что я буду стараться на все 100%, чтобы показать свой максимум. И даже если я буду стоять на пьедестале как полька, знайте, эта медаль будет для всех белорусов, — написала Тимановская.

В феврале 2022 года белорусская лыжница 17-летняя Дарья Долидoвич вместе с семьей покинула республику и перебралась в Пoльшу, после того как на родине ее отстранили от участия в международных cоревнованиях за политические взгляды.

Белорусских лыжниц Светлану Андриюк и Дарью Долидович лишили места в сборной из-за поддержки оппозиции. В связи с этим спортсменки не смогут выступать на международных турнирах.