Сбежавшая из Белоруссии легкоатлетка рассказала о жизни в Польше

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала о жизни в Польше после вынужденного переезда из-за конфликта с местными чиновниками. Спортсменка утверждает, что каждое её движение согласовано и она не может выйти из дома без охраны. Об изменениях в своей жизни девушка поведала на своей странице в Instagram.

Легкоатлетка отказалась возвращаться в Белоруссию после конфликта с руководством сборной страны на Олимпиаде в Токио.

По словам Тимановской, с момента переезда в Польшу они с мужем передвигаются по стране только в сопровождении охраны. Спортсменка говорит, что это всё очень непросто, однако на данный момент это необходимая мера.

Первое время нам практически нельзя было выходить из дома — только на очень важные встречи. Постепенно свободы появилось больше. Мы перебрались в квартиру, которую арендовали, я начала тренироваться, но нас не перестали охранять. Все наши действия и передвижения согласованы, даже поход в магазин за продуктами. Это звучит забавно, но мы даже собаку выгуливаем с охраной, — написала она.

Новость о том, что Тимановскую насильно вывезут в Белоруссию из Токио, появилась 1 августа. На странице своего Instagram она раскритиковала правительство за то, что те «облажались» с допинг-тестами, из-за чего некоторые спортсменки не смогли отправиться на первую в жизни Олимпиаду, а ей сообщили о необходимости участвовать в эстафете 4×400. Позже она попросила политического убежища. Спортсменка призналась, что изначально не планировала это делать.

Ранее Тимановская заявила, что подала документы на получение польского гражданства.