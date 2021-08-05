Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что не думала о политическом убежище. Её слова приводит «Р-Спорт».

Помимо нежелания просить политическое убежище спортсменка на пресс-конференции в Вене сообщила , что хочет вернуться в большой спорт в скором времени.

Скандал вокруг легкоатлетки вспыхнул после того, как она подвергла критике спортивных чиновников Белоруссии. Тимановская приехала в Токио, чтобы выступить в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Когда стало известно, что белорусской команде не хватает спортсменок для участия в эстафете 4×400 метров, в состав включили Тимановскую, не проинформировав её об этом. Легкоатлетка выступила против этого шага. Тимановскую решили вернуть на родину досрочно, однако в аэропорту она обратилась за помощью к японской полиции.

Ранее сообщалось, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская покинула столицу Японии, где проходит летняя Олимпиада — 2020. Правда, вместо Польши, куда спортсменка собиралась изначально, она пересела на рейс до другого государства.