Белорусскую легкоатлетку насильно вывезут из Токио за критику чиновников

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую насильно вывезут с Олимпиады в Токио в Минск за критику белорусских чиновников. Об этом сообщает Telegram-канал «Белорусский фонд спортивной солидарности».

Спортсменке купили билет на самолёт из Токио в Стамбул и с вещами увезли в аэропорт. Рейс — в 22:50 по токийскому времени. 2 августа Тимановская должна была участвовать в забеге на 200 метров.

Причина досрочного возвращения спортсменки домой — критика спортивных чиновников Белоруссии. Она в сторис Instagram выложила пост, где спросила, почему она узнала от «левых людей» о том, что будет бежать в эстафете 4 по 400 метров, хотя изначально этого не планировалось. И обвинила чиновников в том, что они облажались с количеством допинг-тестов, из-за чего у девочек не оказалось возможности попасть на первую в жизни Олимпиаду.

Тимановская изначально должна была выступать только на спринтерских дистанциях — 100 и 200 метров.

Ранее в воскресенье в США призвали МОК обнародовать результаты тестов на допинг российских спортсменов.