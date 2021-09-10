Тимановская подала документы на получение гражданства Польши

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская заявила, что подала документы на получение польского гражданства. Её слова приводит газета Welt am Sonntag.

Я уже подала документы. Мой план — как можно скорее начать выступать за Польшу, — рассказала девушка в беседе с журналистами.

На данный момент легкоатлетка находится в Варшаве, правительство Польши предоставило ей политическое убежище. Муж спортсменки Арсений Зданевич находится на Украине, он покинул Белоруссию из-за опасения стать рычагом давления на супругу.

Девушка сообщала, что на неё регулярно оказывалось давление. После её отстранения от участия в Олимпийских играх в Токио Тимановская не захотела возвращаться в Минск. В Сети спортсменку жёстко критиковали. Кроме того, белорусские политики обвинили её в измене народу своей страны. В частности, такое мнение озвучивал депутат парламента государства Виталий Уткин.

Ранее журналистка Магдалена Мечницкая рассказала, что Тимановская боится стать жертвой спецслужб Белоруссии.

Новость о том, что Тимановскую насильно вывезут в Белоруссию из Токио, появилась 1 августа. На странице своего Instagram она раскритиковала правительство за то, что те «облажались» с допинг-тестами, из-за чего некоторые спортсменки не смогли отправиться на первую в жизни Олимпиаду, а ей сообщили о необходимости участвовать в эстафете 4×400. Позже она попросила политического убежища. Спортсменка призналась, что изначально не планировала это делать.